尼日再遭攻擊！匪持槍「同時血洗」邊境2村莊　至少70死17傷

▲尼日再傳恐攻事件，造成70人死亡，至少17人受傷。（圖／翻攝自推特／@K24Tv）

記者葉睿涵／綜合報導

尼日安全部門指出，該國與馬里邊境附近的Tchombangou和Zaroumdareye兩個村莊，疑遭伊斯蘭武裝分子同時發動襲擊，造成至少70名平民死亡。當地人認為，襲擊者是從馬里越境進入的，這是尼日漏洞最嚴重的地區之一。在襲擊發生的同一天，尼日宣佈了第一輪總統選舉的結果。

綜合路透社與半島電視台報導，一位不願透露姓名的尼日內政部高級官員透露，這兩起襲擊事件的受害者都是被持槍的武裝分子所擊斃。Tchombangou村約有49名村民在襲擊中死亡、17人受傷，而Zaroumdareye村約有30名村民被殺。尼日政府尚未就此事發表評論。

▲尼日最近的恐攻懷疑是由伊斯蘭武裝分子所發起。（圖／翻攝自推特／@thesignalng）

半島電視臺的伊德里斯（Ahmed Idris）在尼日首都尼阿美報導指出，當地人認為，襲擊者是從馬里越境進入的，這是尼日漏洞最嚴重的地區之一，還經常遭到來自伊斯蘭國（ISIS）武裝組織的襲擊。

在襲擊發生的同一天，尼日宣佈了第一輪總統選舉的結果。來自執政黨的前內政部長巴祖姆（Mohamed Bazoum）在初選的投票中領先，獲得39%的選票。他將在2月20日的決選中，面對獲得17%選票的前總統奧斯曼（Mahamane Ousmane）。

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