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漁船撞堤沉沒！55歲船長遺體4天尋獲...海象差致錯失黃金搜救時機

▲▼濟州島一艘漁船翻覆撞防波堤後沈船，船上7名成員仍舊下落不明。（圖／達志影像）

▲濟州島一艘漁船翻覆撞防波堤後沈船，目前2人死亡、5人失蹤。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓濟州島一艘拖網漁船去年12月29日晚間疑因海風吹襲、海象不佳翻覆，船上4名韓籍、3名印尼籍等共7名船員失蹤，儘管消防當局至隔日凌晨3時仍能捕捉到生存訊號，卻因船體沉沒而自此音訊全無，直到今（3）日上午55歲的金姓船長遺體終於在濟州港西側防波堤被尋獲。

根據韓媒《中央日報》，濟州海洋警察廳指出，海警3日上午11時19分在發現該漁船船尾殘骸後展開搜索，最後在濟州港西防波堤鄰近海面上打撈到一具遺體，經過指紋比對後確認其為金姓船長。

而先前海警也於2020年12月31日上午10時26分，在濟州港第3碼頭航廈前方海面上發現該船73歲的A姓船員，目前當局仍在進行剩下5名失蹤船員的陸上、海上搜救作業。

海警研判，事故發生時金姓船長與A姓船員正待在掌舵室，剩下5名船員則待在漁船尾端下方的船室。

據悉，39噸重的翰林邑船籍拖網漁船32明敏號（32명민호，暫譯）去年12月29日翻覆後，海警出動直升機B-521、沿岸救難艇S-25、民間漁船進行搜救作業，同時海軍艦艇與濟州島行政船隻也出動救援。翌日凌晨3時13分，救難人員11次確認船員有穩定生命跡象，然卻因海象惡劣，船隻於3時47分撞向濟州港西側防波堤後嚴重毀損沈船，7名船員就此下落不明。

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