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外星人垃圾入侵太陽系！長相奇異可反引力　科學家竟還以為是彗星

▲▼「Oumuamua」。（圖／翻攝自推特／@ProfAbelMendez）

▲勒布認為，Oumuamua並不是之前科學家們推斷的彗星，而是外星人留下的太空垃圾。（圖／翻攝自推特／@ProfAbelMendez）

記者葉睿涵／綜合報導

科學家們在2年前發現一個長型、雪茄狀的太空天體進入太陽系，並被命名為「Oumuamua」。當時多數科學家都認為，它是其他恆星周圍彈射出來的星際彗星，但哈佛大學天文系主任勒布（Avi Loeb）持相反看法，認為「Oumuamua」只不過是外星人遺留下來的太空垃圾。

綜合外媒報導，「Oumuamua」在夏威夷語言中的意思是「偵查」，它的體積約為90公尺，但長度卻是寬度的5至10倍，科學家們在太空中從來沒見過長得如此奇怪的物體。而且，「Oumuamua」的表面非常亮，可以比太陽系的小行星或彗星反射多10倍的光芒，看起來就像是有著金屬表面一樣。

▲▼太陽系。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲Oumuamua於2017年9月6日，從距離地球約25光年的織女星方向進入太陽系，9月9日接近太陽，並於10月7日經過地球。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

勒布補充，「Oumuamua」的長寬是最極端小行星或彗星的好幾倍之多，它的行進軌跡也很奇怪，通常，彗星越靠近太陽，便會受太陽吸引力的影響，而加快行進速度，但「Oumuamua」卻並未遵循這一軌跡，好像擁有「反太陽引力」的能力一般。

「Oumuamua」與其他彗星不同的屬性，讓勒布很快地就得出了結論，這並不是彗星，而是曾经被远古太空文明所使用的一种导航浮标。在任務結束後，它被遺留在外太空，淪為垃圾。不過，勒布的說法並不被所有科學家所認同。

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