淋雨跑1整個月領不到雨量加給　熊貓外送員自嘲：有給就當中樂透

▲foodpanda熊貓外送示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡玟君／綜合報導

去年11、12月北台灣陰雨綿綿，讓四處奔波的外送員苦不堪言，部分外送平台有提供「雨量加給」，但有foodpanda外送員在臉書社團抱怨，明明查氣象局資料就有達到雨量標準，但整個月都沒收到加給，向公司反應也只得到罐頭簡訊回覆，最後只能自嘲：「跑就對了，有給就當中樂透。」

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▲foodpanda熊貓規定時雨量加給為2mm，但外送員抱怨看得到拿不到。（圖／記者林敬旻攝）

該外送員在臉書社團抱怨，foodpanda規定時雨量加給為2mm，但去年11月幾乎下了整個月的雨，外送員跑到衣服濕透，但都沒人收到加給，即使查到氣象局資料有達標，向公司反應後僅得到「需以系統產生訂單時間為主」，只能自嘲想賺錢就努力跑，加給當樂透。

▲有外送員也抱怨淋了半個月拿不到30元加給。（圖／記者林敬旻攝）

也有其他外送員抱怨，下雨跑單不划算，有時淋了一整天的雨跑超過30單，結果半個月下來加給不到30元，最後就想愛給不給，只要人不要受傷就好；也有說那些加給和獎金制度看看就好，不然一筆筆算會想離職，「簡單來說發不發就是公司說了算。」

氣象預報員葉致均表示，東北季風天氣型態，主要會有明顯雨勢的地方，都是以迎風面北海岸、宜蘭跟大台北山區為主，有時候過了一個區域，原本較大雨勢就會變成飄雨型態，這種飄雨狀況在量測部分比較難累積雨量，有時候累積雨量不夠大，觀測站資料就會顯示為0。