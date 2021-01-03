文在寅不滿意度創新高！就任第5年首度飆破60%...防疫不力是主因

▲文在寅在南韓國內的民意連續數周慘跌，不滿意度持續攀升。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅受到新冠肺炎（COVID-19）防疫不力、不動產市場價格暴漲、檢察總長尹錫悅與法務部長秋美愛之爭等議題影響，民意支持度連續5周慘跌至30%，而最新一周的調查中，對其經營國政方式持否定態度的民眾更高達61.7%，創下就任以來的最高紀錄。

根據韓媒《中央日報》，南韓民意調查機構「Realmeter」受電視新聞台YTN委託，於1至2日針對全國1000名成年男女實施民意調查，結果顯示，文在寅本周的支持度僅為34.1%，而不滿意度則高達61.7%，雙方差距達27.6%。

而在政黨支持度上，第一大在野黨國民力量（국민의힘，前身為未來統合黨）支持率為34.2%、身為執政黨的共同民主黨則為28.7%，雙方差距逐漸拉大。另外，國民的黨（국민의당）為9.9%、正義黨（정의당）為5.6%、開放民主黨（열린민주당）為4.2%。

▲文在寅支持度(藍條)呈下跌趨勢、不支持(紅條)則不斷上漲。（圖／翻攝自Realmeter）

不過首爾、釜山市長補選即將於4月舉行，共同民主黨在首爾的支持度為33.9%，暫時領先國民力量的30.5%；而在釜山、蔚山、慶尚南道等保守派系在野黨優勢選區，國民力量為42.6%，大幅領先共同民主黨的21.9%。

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