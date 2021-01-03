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航行百慕達三角！巴哈馬20人船隻駛向佛州　整艘船離奇消失

▲▼ 美國海岸警衛隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲歷經多日搜尋，搜救行動現已暫停。圖為美國海岸警衛隊船隻。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

國外船隻「Mako Cuddy」去年12月28日自巴哈馬出發，原定29日就會抵達美國佛州沃思湖（Lake Worth），豈料整艘船隻離奇失蹤，所在海域正是多年來數度傳出飛機、船隻消失的百慕達三角。現已知船上載有約20人，美國海岸警衛隊證實，歷經84小時搜索，單位已於本月1日停止搜救。

綜合外媒BBC、NBC等報導，該艘藍白相間船隻「Mako Cuddy」長9公尺，12月28日自巴哈馬群島比米尼（Bimini）出發，依據航行計畫，船隻要在29日抵達佛州沃思湖（Lake Worth），但最終整艘船離奇消失，並未依原定時間現身佛州。

美國海岸警衛隊29日接獲通報後，動員人力啟動聯合搜救行動，但花費84小時遍尋約4萬4030平方公里的海域範圍，仍舊沒有進一步線索，救援任務在1日宣告結束。消息透露，相關單位並未接獲船舶應急指位無線電示標（Emergency Position Indicating Radio Beacon,EPIRB）訊號。

海岸警衛隊表示，如今他們正在為失蹤者家屬祈禱，但機構並無任何船上人員的資訊，一旦有新消息出現，搜索行動可能重啟。

#UPDATE The U.S. Coast Guard suspended its search at approximately noon for the overdue vessel between the Bahamas and...

U.S. Coast Guard Southeast 發佈於 2021年1月1日 星期五

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