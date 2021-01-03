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南韓下月開放接種新冠疫苗！目標9月「全民免疫」...具體時間曝光

▲▼南韓預計今年2月後陸續開放民眾施打疫苗，圖為疲累的首爾臨時篩檢所人員。（圖／達志影像）

▲南韓預計今年2月後陸續開放民眾施打疫苗，圖為疲累的首爾臨時篩檢所人員。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓一年來飽受新冠肺炎（COVID-19）疫情襲擊，不僅生活作息無法恢復正常，經濟也迎來蕭條，文在寅政府被批防疫不力，支持率慘跌。不過南韓最快將在下個月迎來首批阿斯利康製的新冠疫苗，1000萬名防疫前線醫療人員、高齡人士將優先接種，而莫德納、輝瑞、楊森等藥廠疫苗也陸續抵達，當局訂出9月達成「全民免疫」的目標，而在此前將以強力的防疫措施抵擋病毒擴散。

根據韓媒《東亞日報》，南韓食品醫藥品安全處（食藥處）目前正積極進行阿斯利康、輝瑞、楊森、莫德納等藥廠疫苗的事前審查，並進行相關籌備工作，若欲開放民眾接種疫苗，必須先通過食藥處批准（40天以內）、國家品批次放行（lot release，20天以內），而這些程序使得即使疫苗成功從國外運抵，施打時程也會隨之延後。

南韓疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）表示，「食藥處在審查非臨床數據等資料，以進行核准作業。政府積極控管4大藥廠疫苗獲國內核准、品批次放行的時程，防止任何差錯造成延誤。」

▲▼南韓預計明年2月開始施打新冠疫苗，其國內藥廠獲阿斯利康授權代理生產。（圖／路透社）

▲南韓預計明年2月開始施打新冠疫苗，其國內藥廠獲阿斯利康授權代理生產。（圖／路透社）

報導指出，南韓將在今年2、3月阿斯利康製疫苗1000萬人份量運抵後開放民眾施打。英國政府於2020年12月30日領先全球，緊急批准阿斯利康製新冠疫苗，南韓食藥處將參考英國的數據資料。而第2次的疫苗接種時程暫定為5月，使用的是莫德納（2000萬人份量）的疫苗，該款疫苗已於去年12月20日通過美國CDC承認，並在當地開放接種。

而嬌生旗下的楊森所生產的新冠疫苗600萬人份量，則於今年第2季（4至6月）運抵南韓，不過該款疫苗目前仍未結束第3階段臨床實驗，其安全性與效能有待商議，美國當局預計2月中旬緊急通過審核。

至於輝瑞生產的1000萬人份量疫苗則得等到今年第3季（7至9月），身為全球最先使用的疫苗，預估運抵南韓後可望大幅縮短審核時間。

▲▼南韓疾病管理廳長鄭銀敬（圖／達志影像）

▲南韓疾病管理廳長鄭銀敬（圖／達志影像）

南韓疾病管理廳預定今年9月底以前完成全民接種，然而扣除楊森製疫苗，其他藥廠出產疫苗皆須接種2次才能發揮效能，2次接種須間隔3至4周，若欲9月成功達標，時程上可說相當緊湊，因為一旦其他比南韓更早預購疫苗的國家在供給上出現任何差錯，南韓國內的施打時間只能往後順延。

►南韓新冠增657例！看守所「病毒傳播」擋不住...再驗出121人確診
►南韓取得4千萬劑新冠疫苗！莫德納承認「已簽約」：預計5月供貨

南韓現行防疫措施（至1月17日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚（包括同學會、同樂會、郊遊、職場聚餐、喬遷宴、送年會、周歲宴、壽宴等）；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等開放營業至晚間9時，入場人員須限制在3分之1以內；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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