洛杉磯10分鐘就死1人！太平間爆滿　市長：最黑暗的日子仍未過去

▲加州疫情嚴重、病床爆滿，醫護只能在體育館、公園等臨時搭建的救護站搶救病患。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

世界各國在2020年歷經空前的疫情震盪，不過新冠病毒似乎沒有因為時序進入2021年而放過我們。約翰霍普金斯大學統計數據顯示，確診與死亡病例皆為世界首冠的美國，已有超過2038萬人染疫，病歿人數更是朝35萬大關步步逼近。而疫情重災區加州的情況仍十分嚴峻，統計顯示，如今的洛杉磯，每10分鐘就有1人死亡，讓醫院的床位與太平間都呈現爆滿狀態，醫療系統癱瘓。

綜合美媒報導，該國的確診人數在11月破千萬後，在54天就讓這個數字翻了一倍，突破2千萬大關。而在染疫人數最多的加州洛杉磯，1月1日的單日新增病例共有2萬414宗，住院人數在這2個月內也增加了10倍，導致醫院目前已被病人們「塞爆」。

▲加州因染疫而死的人數飆新高，據悉，現在加州醫院就連太平間都已爆滿。（圖／路透）

除了所有加護病房的空床數為0、無法再接收病人外，洛杉磯緊急醫療服務主任凱西（Cathy Chidester）透露，救護車就連要進急診室都要在外面排隊7到8小時，院內醫療人員也忙到根本沒辦法接緊急電話（911）。這樣的慘況讓洛杉磯衛生服務主管加利（Christina Ghaly）認為，醫院正被推往「災難邊緣」。

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）在接受CNN採訪時指出，由於民眾在節日期間不顧疫情、堅持出遊，導致境內的疫情「失控」，而1月份的情況甚至可能比去年12月更糟。洛杉磯市長加塞蒂（Eric Garcetti）也在接受CNN採訪時表示，最艱難、最黑暗的日子仍未過去。

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