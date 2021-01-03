台灣贏韓國！韓媒讚台經濟成長「世界第一」...完勝看中國臉色的南韓

▲南韓媒體分析，蔡英文上任後，台灣經濟成長率4年來狠甩南韓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓近一年飽受新冠肺炎（COVID-19）疫情侵襲，人民疲勞困頓、經濟蕭條，導致總統文在寅支持率不斷創新低。而該國發行率第一大報、保守派報系《朝鮮日報》在年底前刊出以「擺脫中國控制的台灣，經濟成長世界稱冠...完勝看中國臉色的南韓」為標題的社論，感嘆台灣在總統蔡英文領導下，不僅經濟成長率連續3年狠甩南韓，甚至在2020年超車中國，迎來睽違29年的好成績。

報導指出，南韓與台灣政府對中國習近平政權的態度，成為扭轉兩國在防疫與經濟上分歧的重要關鍵。

報導首段指出，2020年經濟成長最耀眼的國家為人口僅2357萬的台灣。台灣行政院去年11月27日指出，當初原本預估2020年的經濟成長率為1.56%，如今調升為2.54%，而如此好成績已超過國際貨幣基金組織（IMF）去年10月所預測的南韓（-1.9%）與中國（0.9%）經濟成長率。台灣經濟成長的奇蹟有目共睹，不僅是1991年以後的首度超越中國，更是全球2000萬人口以上主要國家的冠軍。

▼台灣成功防堵病毒入侵，台北仍能如往日舉行跨年。（圖／路透社）

▲南韓受疫情侵襲，首爾首度取消普信閣跨年敲鐘儀式。（圖／達志影像／美聯社）

報導分析，南韓自從文在寅政府2017年上任後，扣除2018年以外，5年來（2017至2021年）的經濟成長率4年完全不敵台灣。而外界預估2021年台幣將會升值，人均GDP將首次超過3萬美元，對南韓構成不可忽視的威脅。

而國際貨幣基金組織的分析報告指出，台灣在政府債務佔GDP比率從2017年的34.0%增長至2020年的35.6%，預估2025年會降至29.3%；然而反觀南韓從2017年的0.1%增長至2020年的48.4%，而到了2025年甚至預估將惡化至65%以上，台灣被全球公認在國家財政管理能力上完勝南韓。

對於南韓而言，台灣近年來在經濟成長上的好成績不僅是個威脅，也讓一向自傲的韓國人感到「相當丟臉」。因為儘管兩國從1970至80年代被評為亞洲經濟成長的4小龍，然而南韓在2003年國民年所得超車台灣後，上至政府、下至一般民眾，通通不把台灣放在眼裡。

▲社論指出，台灣自蔡英文當選後，各種成績上開始與南韓產生「黃金交叉」。（圖／達志影像／美聯社）

不過直到近4年，台灣在蔡英文執政後，成績卻開始逆轉勝南韓，從新冠防疫上便可觀察出兩國極大的差距！台灣獨步全球，首先阻擋來自中國民眾的入境、中斷雙方往來，築出一道阻擋來自中國病毒侵襲的「防火牆」。反觀南韓，由於懼怕與中國的經濟合作與依賴關係會受到威脅，因此始終不敢決斷封鎖來自中國的入境。

報導在末段中感嘆，結果就如同我們現在所看到的，台灣從2020年1月22日傳出首例確診者後至12月31日，只累積797名確診者、7例死亡；然反觀南韓，南韓總確診數已逼近6萬（至今年1月3日已突破6萬），死亡人數更是逼近900人，總確診數是台灣的75倍、死亡人數是126倍。

台灣總人口數僅為南韓的一半，從數據分析上可以明顯觀察出，台灣的防疫早已完全超車南韓文在寅政府自誇的「K-防疫」（韓式防疫）。

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