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南韓前市長「違反防疫規則」！揪執政黨議員聚餐...最後確診新冠

 ▲▼出身南韓執政黨的廉弘喆、黃雲夏(右)違反防疫規則超過5人聚餐。（圖／翻攝自韓網）

▲出身南韓執政黨的廉弘喆、黃雲夏(右)違反防疫規則超過5人聚餐。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓慘遭新冠肺炎（COVID-19）侵襲，疫情更在冬季進入第3波全國性大流行，連續數日新增1000名以上確診者，當局因此訂出嚴格的防疫措施，禁止首都圈地區（4日0時起擴展至全國）包括5人以上群聚，包括舉辦各種聚餐、郊遊、壽宴等。

然而身為執政黨國會議員的黃雲夏（황운하）卻帶頭違反規定，與大田市前市長廉弘喆（염홍철）等6人在餐廳包廂聚餐，事後廉弘喆確診新冠肺炎。

根據韓媒《朝鮮日報》，共同民主黨籍的國會議員黃雲夏2020年12月26日與前大田市長廉弘喆、60多歲的地方經濟團體相關人士在大田市中區某餐廳內喝酒、聚餐長達2小時，違反當局制定的防疫規則。

事後，廉弘喆與該地方經濟團體人士紛紛於12月31日確診，住進市區某醫院接受治療，而同桌的黃雲夏篩檢結果則呈現陰性，目前居家隔離中。

根據其說法，當時黃雲夏、廉弘喆等共6人雖分2桌用餐，2桌之間也設置隔板，但還是引起爭議，最大在野黨「國民力量」（국민의힘，前身為未來統合黨）認為一行人嚴重違反當局制定的防疫守則。

黃雲夏事後解釋，「當時我以為這場聚餐只有3個人參加，所以才決定前往，隔壁桌有一個人和廉弘喆前市長有交情。」

大田市府對此表示，「經過確認，此次黃雲夏議員一行人聚餐確實為6個人。至於是否違反中央災難安全對策本部所發佈的年末防疫加強專案、是否需要繳罰金，還需經過一番調查。」

►南韓新冠增657例！看守所「病毒傳播」擋不住...再驗出121人確診

南韓現行防疫措施（至1月17日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚（包括同學會、同樂會、郊遊、職場聚餐、喬遷宴、送年會、周歲宴、壽宴等）；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等開放營業至晚間9時，入場人員須限制在3分之1以內；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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