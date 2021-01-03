北韓元旦異常安靜！第8次全代會「毫無消息」　專家估：4日後舉行

▲北韓民眾元旦前往平壤萬壽台，向金日成、金正日銅像致敬。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）預計於今年1月初舉行勞動黨第8次全國代表大會，為該國年內最大的政治盛事，預估將發表下個5年國家經濟計劃，最高領導人金正恩也將發表對美國、對南韓的外交戰略方向，成為分析拜登1月20日就任美國總統後的全球局勢新指標。然而，北韓官媒直到今（3）日卻未報導相關消息與動向，僅刊登團結民心的宣傳性文章，與往年元旦相比異常安靜。

南韓情報當局分析，北韓可能將於周末結束的明（4）日以後才會召開第8次全代會，並舉行一連串活動。

南韓《韓聯社》、《紐西斯通訊社》指出，先前北韓官媒《朝中社》曾在去年12月31的報導中表示，來自全國各地的數千名黨代表在月底前紛紛聚集在首都平壤，受到人民熱烈歡迎，並於該月30日接受第8次全代會準備委員會委員長的勞動黨副委員長金才龍（김재룡）授證，而今年元旦金正恩更是率領眾黨代表凌晨參謁錦繡山太陽宮。

▲▼北韓民眾元旦前往平壤萬壽台，向金日成、金正日銅像致敬。（圖／路透社）

北韓黨務機關報《勞動新聞》於3日發表以「因為有黨的嚮導，我們的未來才能如此燦爛」為題的報導，針對第8次全代會進行稱頌，暗示全代會雖訂於1月上旬，不過卻仍未舉辦，「祖國繁榮即將迎來新的里程碑，朝鮮勞動黨第8次全代會上將出現必勝的鬥爭方略，現在是祖國土地千萬兒女內心激動的時刻！」

而在另一篇以「追隨勞動黨的道路上，只有勝利與光榮」為題的報導內容中，也暗示第8次全代會舉辦在即。

▲金正恩透過勞動新聞向全民發表親筆信，取代今年新年談話。（圖／路透社）

另外，《勞動新聞》也在報紙頭版上登載全國民眾在看了金正恩1日所致上的親筆賀年信函後的激動反應。據悉，因全代會舉辦在即，金正恩只好取消新年元旦談話，以親筆信函代替，信中表示，「我十分感謝（人民），能在這艱困的歲月之中，支持並信任我勞動黨的心意仍毫無改變。我們將努力奮鬥不懈，提早迎來讓我國人民的理想與願望成功綻放的新時代。」

►金正恩取消發表新年談話！黨報公開親筆賀卡：艱苦歲月謝人民支持

►金正恩慶祝2021！全代會Day1「參謁太陽宮」...向全民公開賀年狀

聽Podcast掌握美選及國際局勢

一抹變女神！香奈兒超炫耀釉光唇萃防水持妝12小時