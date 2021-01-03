北京男帶爸媽霸佔病房6年！　醫院不收費「送上216萬賠償」才走

▲北京一名田姓男子霸佔病床長達6年。（圖／翻攝自北京晚報，下同）

記者劉亭／綜合報導

北京一名田姓男子6年前在一間三甲醫院住院，康復之後卻拒絕支付醫藥費，長期霸佔病床，甚至連父母都一起搬進「新家」居住，直到醫院放棄追醫療費，還支付賠償金48.2萬元人民幣（約216.9萬元新台幣），才在2020年離開。

綜合陸媒報導，田男2014年因為噁心、嘔吐2個月，行走不穩9天因此到醫院住院治療，手術完成後，他卻覺得醫院診療不當，最後爸爸、媽媽把鍋碗瓢盆都搬進去，一家三口霸佔病房達6年，就連春節過年期間都沒有離開。

醫學中心2019年向西城法院提出訴訟，要求他離開，另外考量田某家庭經濟困難，也撤回了截至2018年7月共計126萬元人民幣（567萬元新台幣）醫療費的訴訟請求。西城法院經審理後判決田男辦理出院手續，但判決生效後，田某仍然拒絕騰退病床，醫學中心只好向法院申請強制執行。

在退房訴訟還沒有完成之下，田男2020年再次以醫療損害責任糾紛為由，起訴醫療中心。北京西城法院決定，醫療中心應承擔20%的責任，並賠償田某醫療費等用共計48.2萬元人民幣（約216.9萬元新台幣）。

城法院執行局承辦法官羅勝利勸說田某一家人，「6年多了，你們佔據的不僅是床位，更可能是別人的生存機會」，應該要以合理合法管道解決醫療糾紛。最終田某的父母同意在收到院方賠償後，配合法院執行騰退病床。