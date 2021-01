勒斃孕婦「剖腹奪嬰」　成美聯邦67年來首位女死囚！10天後行刑

▲52歲的蒙哥馬利(Lisa Montgomery)將成為67年以來第一位接受聯邦死刑的女囚。(圖/路透)



記者崔子柔/綜合報導

美國聯邦政府死囚名單上美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)裁定,下級法院上周暫緩殺人犯蒙哥馬利(Lisa Montgomery)處決的決定錯誤,將在本月12日行刑,將成為67年以來第一位接受聯邦死刑的女性。

根據《NBC News》報導,蒙哥馬利2004年結識23歲的孕婦史蒂妮特(Bobby Jo Stinnett),之後一直向親友謊稱她自己又懷孕了,某次假借要購買捕鼠㹴犬(rat terrier),前往史蒂妮特位於密蘇里州的住家,先用粉色尼龍繩勒斃對方,再剖開其腹部取出子宮,奪走8個月大的女嬰。所幸女嬰最後奇蹟般地存活,由父親撫養長大,現年15歲。

蒙哥馬利的律師亨利(Kelley Henry)主張她有妄想症,深信自己懷孕,且童年曾遭遇可怕虐待,受到「嚴重精神疾病與童年創傷的毀滅性影響」。不過檢方認為,蒙哥馬利花了好幾星期在計畫行兇,還上網爬文如何剖腹生產,在2007年贊成判她死刑。

蒙哥馬利原本要在去年12月8日被處決,但她的律師團隊在11月以確診新冠肺炎、無法及時提出赦免請求為由,成功獲得法官莫斯(Randolph Moss)批准延後行刑。聯邦監獄管理局(Federal Bureau of Prisons)局長卡瓦哈爾(Michael Carvajal)又在11月23日把蒙哥馬利的處決日期改到2021年1月12日。

蒙哥馬利的律師團上周又以「聯邦法規禁止聯邦監獄管理局在死刑暫緩執行期間更改行刑日期」為由提出訴訟,莫斯再次表示認同,並下令聯邦監獄管理局在1月1日前,不能決定蒙哥馬利的新刑期。聯邦巡迴上訴法院1日的裁定指出,莫斯的判斷有誤,蒙哥馬利的死刑將按計劃於拜登就任總統前執行。蒙哥馬利若如期伏法,就會是美國自1953年以來首位被處決的聯邦女死囚。