妹搞上姊姊未婚夫！媽爽參加「偷情婚禮」要她：學會原諒　網看傻

▲結婚示意圖。（圖／pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

美國一名媽媽日前在社交平台上表示，她正在參加小女兒海莉（Hayleigh）的婚禮，她的女婿來頭則非常不得了，因為這男的是大女兒珍妮佛（Jennifer）的前未婚夫，中間發生了甚麼不言而喻，而她竟然不以為意，還要珍妮佛放寬心去「原諒」這對夫妻；如此荒唐的故事及發言惹怒了網友，更吸引了大家的注意力。

根據外媒報導，這篇文章被刊登於社交媒體《Reddit》上，這名網友沒有被具名，她自稱自己是一名媽媽，現在正在參加28歲小女兒海莉的婚禮，但對象竟然是大女兒珍妮佛的前未婚夫山姆（Sam）；她解釋道，當時海莉跟山姆搞在了一起，儘管向雙方勸說，但海莉堅持兩人互相想要彼此，而山姆則是道歉表示，自己的內心深知已經愛上海莉，如果真的結婚對珍妮佛是不公平的。

這名媽媽表示自己曾經向海莉說過，這種行為會傷害到姊姊，而且男人發生過這種事後，難保不會有第二次，但女兒仍然不聽勸，別無他法之下，她只能轉向珍妮佛，要大女兒不要再回首過去，並且「原諒」這對偷情男女。

最後，珍妮佛給這名媽媽下達了最後的通牒，她說如果媽媽去參加了妹妹婚禮，那就意味著海莉比她重要，她再也不會跟媽媽說話；儘管如此，就猶如前面所敘述的一樣，這名媽媽還是去參加了小女兒的婚禮，而這樣的行為更讓許多網友感到不解，紛紛指責她這很明顯就是偏心。

有網友表示「這名媽媽真可悲，就算不贊成這門婚事也不敢跟小女兒說，就只是怕自己跟海莉的關係毀滅，而一點也不在意珍妮佛再也不跟她說話」、「希望珍妮佛原諒和忘記，是因為這名媽媽想要加裝她仍然擁有一個完美的家庭吧！這樣做能讓她心裡更舒服」、「這不是一部卡通電影，『真愛』可以征服所有的人。海莉是一名成年女性，並做出自私又殘酷的選擇，你需要的是停止讓大女兒再受到委屈！」、「真無法理解怎麼會有父母能夠壓迫受害者，目的是讓自己可以繼續跟加害者繼續保持良好的關係」。