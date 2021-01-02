報復美國！伊朗擬將「濃縮鈾純度」升至20%　國際原能總署證實

▲聯合國國際原子能署與伊朗總統就核武問題見面。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社維也納1日綜合外電報導

國際原子能總署（IAEA）今天表示，伊朗已經告知國際原子能總署，打算在隱藏深山中的福爾多核子設施，將提煉的濃縮鈾純度提升到20%，達到2015年核子協議前的水準。

《路透社》報導，為了報復美國退出核子協議以及再祭制裁，伊朗自2019年起開始違反協議，近來也多次通知原能總署將不再遵守協議。

伊朗頂尖核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）2020年11月27日遭狙殺身亡，德黑蘭當局認為幕後黑手是以色列。伊朗國會上月通過一項法律，提到將採取多項行動因應，而提高濃縮鈾純度是其中一環。然而，美國總統當選人拜登有意讓美國重新加入核子協議，伊朗此舉可能會讓事情複雜化。

國際原子能總署在聲明中說，「伊朗已知會原能總署，為了遵守伊朗國會最近通過的法律規定，伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization）打算把在福爾多燃料濃縮廠（Fordow Fuel Enrichment Plant）提煉的低濃縮鈾純度提高到20%。」

福爾多燃料濃縮廠建在伊朗一座深山中，顯然是為了避免遭到空中轟炸，而2015年核子協議不允許在福爾多提煉濃縮鈾。伊朗已在福爾多使用第一代IR-1型離心機生產濃縮鈾。

伊朗已經違反協議中規定濃縮鈾純度最高達3.67%的限制，但目前僅將純度升高到4.5%，遠低於達成協議前的20%以及武器級的90%。

國際強權與伊朗簽署核子協議，主要目的在拉長伊朗生產足以製造核彈的可分裂材料時間；伊朗可在約2到3個月或至少一年的時間內製造足夠材料。核子協議也解除對伊朗祭出的國際制裁。然而，美國情報機關與國際原子能總署認為伊朗從事2003年中止的秘密核武計畫。伊朗方面否認曾有這類計畫。

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