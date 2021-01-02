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越南發現首例英國變種病毒　44歲返國女性確診

▲▼ 越南,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲越南也出現英國變種病毒。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳家倫河內2日專電

越南發現首例英國變種病毒株確診病例，患者是一名自英國返國的44歲越南籍女性。這名患者一入境就接受隔離檢疫，目前狀況穩定僅有輕微發燒與咳嗽。

網路媒體越南快訊（VnExpress）今天報導，這名患者搭乘越南航空（Vietnam Airlines）編號VN50班機於2020年12月22日抵達南部芹苴機場（Can Tho airport），同機乘客包含這名女性患者在內共有305人。

機上所有乘客一落地就被分別送往芹苴、永隆省（Vinh Long）、茶榮省（Tra Vinh）以及胡志明市隔離檢疫。

在隔離檢疫期間，6名乘客被檢測出對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）呈陽性反應。

這些確診患者的病毒樣本進一步經基因定序後發現，其中一名44歲女性感染的是更具傳染力的英國變種病毒株。

報導說，這名44歲女性患者擁有高血壓病史10年，目前正在醫院治療且情況穩定，只有喉嚨痛、輕微發燒以及咳嗽。她的先生在英國也確診染疫。

截至目前，越南共有1474起確診病例，其中35人死亡，已連續一個月沒有本土病例。

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