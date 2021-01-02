女偶像「19秒性愛片」被惡意外流...反遭控觸法恐坐12年牢！

▲吉賽拉坦承影片中的主角就是自己。（圖／Gisella Anastasia IG）



記者王佩翊／綜合報導

印尼知名女偶像吉賽拉（Gisella Anastasia）2020年被爆，因手機失竊，裡面的一段19秒自拍性愛影片遭到不肖人士外流。經警方調查，雖然已經揪出2名散播影片的嫌犯，但最初外流影片的嫌犯仍未落網，如今更傳出身為受害者的吉賽拉與影片中的男主角被指控違反當地的反色情法，恐將面臨最高12年的有期徒刑。

根據《中國報》報導，現年30歲的吉賽拉是印尼知名的女歌手，她曾經參加當地的偶像選秀節目「印尼偶像」並贏得亞軍，隨後與男演員馬爾登（Gading Marten）結婚，婚後育有一名女兒，並在2019年離婚。正因如此，網友們一度以為片中的男主角就是馬爾登，但事後經指認證實，影片中的男主角並非吉賽拉的前夫，而是另有其人。

▲吉賽拉曾參加偶像選秀節目，獲得亞軍。（圖／Gisella Anastasia IG）



該段19秒的性愛影片2020年11月開始在網路上瘋傳，由於清楚地拍到女方的臉部，許多網友紛紛指認女主角就是吉賽拉。吉賽拉事後坦承，該段影片裡的人的確就是自己，但男主角並非前夫，而是另一名男伴德佛列特斯，兩人是在2017年拍下這段影片。警方隨後投入調查，並找出2名惡意散播該段影片的男子，同時指控兩人違反多項法律，並持續追查最先流出影片的兇手。

吉賽拉與德佛列特斯為此兩度接受警方調查，並澄清該段影片只是為了個人留念，而非上網販售。吉賽拉也表示，自己的手機不久前才遭竊，影片一定是被不肖人士惡意上傳的。儘管如此，身為被害人的吉賽拉與德佛列特斯仍遭警方提報違反「反色情法」。據悉，印尼設有反色情法，該法規定民眾不可出現在任何色情的內容中，一旦被判有罪，恐將面臨最高12年的有期徒刑。

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