「4個照顧」新制上路　蔡英文：基本生活費調高7千「歷年最高」

▲蔡英文2日在臉書分享4項2021年元旦新制。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文2日在臉書分享4項2021年元旦新制，包括「每人基本生活費」調高7千元，是歷年最高調幅。她強調，人民的需求，就是政府前進最大的動力。新的一年，政府會陸續推出更多照顧國民的政策，請大家拭目以待。

蔡英文表示，從今年元旦開始，有很多新的政策上路，其中包括「基本工資調漲」、「所得稅基本生活費調高」、「農退新制上路」、「南迴鐵路電氣化通車」等4項重要政策，能為國民帶來更多照顧。

蔡英文指出，基本工資由2萬3800元調高到2萬4000元，時薪由158元調高到160元，可以給年輕人以及打工族更多保障；不課稅的每人基本生活費，調高7000元，來到18萬2000元，調幅是歷年來最高，有家人要扶養的朋友，5月報稅時就能感受到減稅的幅度了。

在農退新制上，未滿65歲且具農保身分的農民，每月提繳一定金額至「農民退休儲金個人專戶」，年滿65歲後就可依個人情況按月請領退休金。蔡英文認為，這是退休金制度最後一塊拼圖，未來不論從事哪一種職業，在退休後都有保障了。

至於南迴鐵路電氣化通車，蔡英文則說，環島鐵路電氣化最後一段通車，改善乘車環境，縮短行車時間，不但讓交通更便利，也讓東部朋友能有更安心回家的一條路。

「人民的需求，就是政府前進最大的動力。」蔡英文承諾，新的一年，我們會陸續推出更多照顧國民的政策，請大家拭目以待。

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