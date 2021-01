川普最終宣戰！　1月6日公布「大量選舉舞弊證據」：我們大勝

▲美國總統川普任期僅剩不到20天,至今仍不承認落敗。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

美國總統川普任期僅剩不到20天,至今仍不承認落敗。其陣營與共和黨盟友預計6日提出反對意見,抓緊最後機會,阻止國會認證大選結果。他也於1日宣布,將在當天公布大量選舉舞弊證據,「我們獲得巨大勝利!」

共和黨議員6日的計畫早被媒體大肆報導,川普1日發文「宣戰」更讓此事鬧得沸沸揚揚。但是,該篇貼文如今遭到推特官方標註警語,「選務官員已經認證,拜登是美國總統當選人」。

Massive amounts of evidence will be presented on the 6th. We won, BIG! https://t.co/ymncRrNR5t