台男「疑在菲欠債」慘被囚禁虐打！勒贖500萬　警跨年夜救出

▲台灣一名男子疑似在菲律賓欠債，遭到拘禁虐打，最後在跨年夜獲救。（示意圖／取自Pixabay）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉2日專電

一名台灣男子去年底疑因欠債在菲律賓遭拘禁虐打，歹徒還傳送男子傷痕累累的影片給家屬，要求900萬披索（約新台幣527萬元）贖金。菲警獲報後於跨年夜救出男子，送醫治療。

從2018年到2020年底，累計有33名台灣人因欠債、博弈公司糾紛、賭博高利貸等原因遭綁架或拘禁，並向中華民國駐菲代表處求助。

駐菲代表處警政祕書王智勇告訴中央社記者，26歲陳姓被害人的母親於去年12月30日致電代表處急難救助專線表示，陳姓民眾於12月27日凌晨2時左右打電話回家，說他欠下900萬披索，遭拘禁、毆打；歹徒並傳送他遭毆打傷痕累累的影片，要脅家屬匯錢贖人。

菲律賓警察總署反綁架大隊（PNP-AKG）指出，接獲王智勇報案，得知台灣民眾遭拘禁勒贖後，前往陳姓男子遭綁的大馬尼拉地區帕拉納圭市（Paranaque），發現被害人已被轉移到其他地點。

反綁架大隊表示，在反綁架大隊隊長埃斯多摩（Jonnel C. Estomo）督導下，他們循線調查，於跨年夜在甲美地省（Cavite）伊慕斯市（Imus）攻堅，順利營救陳姓男子，並逮捕兩名中國籍嫌犯。

反綁架大隊指出，經被害人指認，這兩名嫌犯綁架他後，對他施以暴行，導致他身上多處受傷。嫌犯已遭拘留，以待後續調查和被害人提告。

王智勇表示，感謝菲國警方出色的表現，在去年最後一天成功營救台灣被害人。由於陳姓民眾傷處疼痛難耐，代表處已請菲國警方將被害人送醫治療。目前當事人住院中，代表處今天將派員前往探視並了解情況。

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