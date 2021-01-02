洛杉磯「救護車送急診」要排8小時！太平間爆滿...殯葬業無奈拒收

▲加州醫療系統瀕臨崩潰。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

美國新冠肺炎疫情仍然持續延燒，據約翰霍普金斯大學數據指出，截至2021年1月1日為止，美國新冠肺炎確診人數已經飆破2010萬人，死亡人數達34萬7787人。據了解，加州疫情仍然非常嚴峻、病例暴增，洛杉磯每10分鐘就有人死亡，不但醫院爆滿，就連太平間也爆滿，拒絕收客，醫療系統癱瘓。

根據CNN報導，美國在感恩節假期後疫情又起，去年11月的確診人數才剛突破1000萬，馬上在2個月內暴增至2000萬人，確診人數稱冠全球。而加州則傳出醫療系統崩潰，因為感恩節假期和種種因素導致病例瘋狂增加，所有醫院的ICU皆已經無法再接收病人，就連進急診室的救護車都需要排隊進去，只能利用當地體育館等空曠場所搭建臨時醫院。

▲洛杉磯病人連想進醫院都成問題。（圖／達志影像／美聯社）



《洛杉磯時報》指出，加州的新冠肺炎住院人數在這兩個月內增加8倍，洛杉磯則是10倍。洛杉磯緊急醫療服務主任凱西（Cathy Chidester）透露，救護車就連要進急診室都要在外面排隊7到8小時，院內醫療人員也忙到根本沒辦法接緊急電話（911）。

凱西表示，由於新冠肺炎患者需要大量氧氣，但院內氧氣瓶長期短缺，也讓那些回家自行隔離的病患無法得到完善的治療。而洛杉磯醫院的太平間也爆滿，拒絕收客，只能開始往當地法醫辦公室、倉庫放。加州殯葬業者表示，已經有許多人向他們委託第二位家屬的後事，但他們真的無力負擔。

洛杉磯公衛官員芭芭拉（Barbara Ferrer）透露，「我們正經歷非常極端的狀況，醫院繼續不堪重負，只有越來越多的人被送往醫院，悲慘的是，每周都有數百人死於新冠肺炎，且這樣的狀況可能要持續到1月。」此外，加州在上周三也宣布出現變種病毒確診病例。