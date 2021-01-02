她「眼藥水滴進飲料」毒殺親夫！等4天↑忍不住　自曝陰謀下場慘了

▲美國一名婦女涉嫌使用眼藥水毒殺親夫。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國阿肯色州的56歲婦女蒂娜（Tina Glasco）將眼藥水注入老公的飲料中，試圖毒殺親夫，但採取行動超過4天後，卻不小心說溜嘴，錄音片段更是成為罪行鐵證。她12月30日被逮捕關押，並依謀殺未遂罪名起訴。

綜合美媒報導，帕拉固德（Paragould）警方29日取得一段錄音，內容是蒂娜的證詞，「（她）自稱使用Visine眼藥水毒害丈夫，目的是為了造成嚴重身體傷害與死亡……她已經在丈夫的飲料中投入大量Visine眼藥水超過4天」。

警方並未透露蒂娜丈夫的健康狀態，但在取得證據隔日就出動逮人。蒂娜被關押後，保釋金設為10萬美元（大約新台幣280萬元），預計4日首次出庭。

Tetrahydrozoline是Visine眼藥水內的其中一種成分，時常被用於非處方眼藥水與鼻腔噴霧。根據紐約市西奈山衛生系統醫院（Mount Sinai），若口服該藥物，可能導致癲癇、視力模糊、呼吸困難甚至昏迷。

Visine眼藥水製造商嬌生（Johnson & Johnson）回應本案件時表示，「在眼球表面自行使用Tetrahydrozoline被證明是安全的，時間已經超過50年」，且產品外部也「清楚標示只能外用，絕對不能口服吞下」。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

DIOR癮誘粉漾潤唇膏，雙唇一抹動人