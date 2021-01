傳染力更強！英變種病毒「所有年齡層」急速傳播　攻破原有防疫

▲R值指的是一名感染者平均傳染人數,一旦高於1,表明疫情仍處增長階段。(圖/取自免費圖庫/Pixabay)

記者詹雅婷/編譯

倫敦帝國學院一項最新研究發現,英國新冠病毒變種「B.1.1.7」具有極大傳染力,代表病毒傳播能力的R值,較原先病毒高出0.4至0.7,且在所有年齡層之間快速傳播。BBC分析,原先新冠病毒擴散因嚴格防疫限制減少三分之一,但在同樣做法之下,新變異病毒株卻能持續感染擴散,讓政府不得不升級防疫措施。

綜合BBC、itv報導,依據新冠變種病毒初期研究結果,變種病毒在20歲以下族群之間傳播更快,尤其是就讀中學的孩童,但根據最新數據,變種病毒正在所有年齡層之間迅速蔓延。

主導研究的甘迪(Axel Gandy)認為,如今出現不同研究結果的關鍵原因,可能是早期收集數據時間點落在11月,當時成年人活動受到嚴格限制、學校處於開放狀態,「但我們現在看到,新病毒在所有年齡層的感染力均增加。」

▲英國2021年1月1日新增確診病例數為5萬746例。(圖/路透)

研究結果指出,變種病毒株「B.1.1.7」基本傳染數R值較原先病毒株高出0.4至0.7,在11月封鎖期間,新變種病毒傳播增加2倍,而舊病毒擴散程度減少約三分之一。如今,英國最新R值估計落在1.1至1.3之間,甘迪坦言,新舊病毒株之間存在極端差異,「這是自疫情爆發以來,病毒出現最嚴重的一次變化。」

