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傳染力更強！英變種病毒「所有年齡層」急速傳播　攻破原有防疫

▲▼新冠病毒。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

▲R值指的是一名感染者平均傳染人數，一旦高於1，表明疫情仍處增長階段。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

記者詹雅婷／編譯

倫敦帝國學院一項最新研究發現，英國新冠病毒變種「B.1.1.7」具有極大傳染力，代表病毒傳播能力的R值，較原先病毒高出0.4至0.7，且在所有年齡層之間快速傳播。BBC分析，原先新冠病毒擴散因嚴格防疫限制減少三分之一，但在同樣做法之下，新變異病毒株卻能持續感染擴散，讓政府不得不升級防疫措施。

綜合BBC、itv報導，依據新冠變種病毒初期研究結果，變種病毒在20歲以下族群之間傳播更快，尤其是就讀中學的孩童，但根據最新數據，變種病毒正在所有年齡層之間迅速蔓延。

主導研究的甘迪（Axel Gandy）認為，如今出現不同研究結果的關鍵原因，可能是早期收集數據時間點落在11月，當時成年人活動受到嚴格限制、學校處於開放狀態，「但我們現在看到，新病毒在所有年齡層的感染力均增加。」

▲英國2021年1月1日新增確診病例數為5萬746例。（圖／路透）

研究結果指出，變種病毒株「B.1.1.7」基本傳染數R值較原先病毒株高出0.4至0.7，在11月封鎖期間，新變種病毒傳播增加2倍，而舊病毒擴散程度減少約三分之一。如今，英國最新R值估計落在1.1至1.3之間，甘迪坦言，新舊病毒株之間存在極端差異，「這是自疫情爆發以來，病毒出現最嚴重的一次變化。」

牛津大學教授奈史密斯（Jim Naismith）認為，新的研究結果代表未來很快需要採取更嚴格的限制措施，「這意味著現階段防疫措施，對新病毒來說，無法把R值降至1以下……除非我們採取不同行動，否則變異毒株將會持續傳播擴散，將會有更多確診、更多人住院以及更多人死亡。」

BBC記者戈許（Pallab Ghosh）分析，原先新冠病毒株擴散因嚴格防疫限制減少三分之一，但同樣的做法，新變異病毒株卻能持續感染擴散，這也是英國各地防疫升級的原因，儘管現階段尚不清楚如今防疫作法是否能有效控制疫情，但在接種疫苗人數足夠、感染狀況趨緩之前，人們現在更需要遵守社交距離、戴口罩、勤洗手，繼續在2021年初對抗新冠病毒。

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