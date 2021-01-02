他試用床墊直接「硬上嘿咻」猛力頂！　翹臀女友羞爆遮臉

▲國外男子試用床墊，女友嚇呆。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

在購買床墊等家用品之前，試躺、試坐等程序並不稀奇，但國外男子「試用」的11秒影片如今在推特瘋傳，當場讓一旁女友瞬間嚇呆、趕緊用雙手遮起自己的臉龐，因為這姿勢實在太令人害羞。

太陽報報導，這對小倆口一同逛賣場，就在走到床墊寢具區時，女方先是彎腰伸手用力下壓，似乎是要測試床墊的軟硬度以及彈性，接著轉頭與男友閒聊幾句，走到一旁讓他來試試看。

只不過，場面隨後變得害羞且尷尬。影片顯示，男子先是用手支撐身體用力向前，讓自己跪在床上，接著腰部開始上下律動，且轉頭看向一旁的女友。女方當場嚇到，趕緊用雙手遮住臉並向後退。現場一名男子更說，「他在幹嘛啦。」

如今這段影片已在推特瘋傳，吸引至少7萬人瀏覽觀看。許多網友開玩笑表示，「這就測試啊」、「先試後買啦」、「這就是不買記憶床墊的原因啦，不會反彈」。

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