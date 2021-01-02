英國允許必要時「混合接種」新冠疫苗　專家痛批：放棄科學！

▲英國最新疫苗規範引發爭議。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國政府目前批准輝瑞（Pfizer）與阿斯利康（AstraZeneca）新冠疫苗，最近更新相關規範，允許「混合接種」。根據指導方針，若民眾無法獲得同款疫苗的第二劑，或者不清楚第一劑疫苗的藥廠，則第二劑可使用另一款疫苗代替施打。但許多專家提出質疑與警告，甚至痛批此舉是「放棄科學」。

根據《紐約時報》，英國公共衛生部最新疫苗規範指出，若病患處於「立即高風險」，或被認為「不太可能再次接種」的必要情況下，可以接種不同款的後續疫苗，「由於2種疫苗都以棘蛋白（spike protein）為基礎，第二劑很可能只是協助加強第一劑的反應」。

英國公共衛生部強調，個人「應盡一切努力」完成同款疫苗施打時程。該機構指出，輝瑞與阿斯利康疫苗具有相同之處，而「混合接種」的臨床試驗將於今年展開。

英國的疫苗新規範引發科學界質疑。康乃爾大學疫苗專家摩爾（John Moore）直言，「無論如何都沒有這方面的數據」。他批評，英國官員「似乎已經完全放棄科學，只是試圖透過猜測擺脫混亂局面」。

另外，美國目前批准輝瑞跟莫德納（Moderna），但疾病管制與預防中心（CDC）的接種建議也與之截然不同。CDC明確指出疫苗「不可互換」，因為「混合產品系列的安全性與有效性尚未獲得評估」。

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