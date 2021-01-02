川普怒斥共和黨參議員：可悲！　國會通過挺台抗中《國防授權法》

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統去年底否決的《2021財政年度國防授權法案》（NDAA FY21）決定，被民主黨主導的眾議院否決後，美東時間今年1月1日又被共和黨掌控的參議院，以近8成的壓倒性票數否決。這是川普就任以來首度遭到國會否決，他更因為參院竟不廢除法案內《通訊端正法》第230條，而發文痛罵「可悲」！





▲川普怒斥共和黨參議員「可悲」。（圖／路透）

川普的否決被國會否決後，隨即在推特貼文，「我們共和黨的參議員剛剛失去了廢除《通訊端正法》230條的機會，給了大型科技公司無限的權力。可悲啊！現在他們還想給受『中國病毒』影響的人每人600美元，而不是那些人亟需的2000美元。不公平，或是說不明智！」

川普於去年12月23日否決了《國防授權法案》，因為內容與美國政府國家安全與外交政策的當前方針有所不同。最重要的是，在川普與美國幾個科技公司巨頭如臉書、推特和谷歌槓上後，更針對法案內《通訊端正法》第230條的內容，指控該條文會進一步讓假消息在社群網路傳播，還會讓外國勢力有機可乘。

不過這項高達7400億美元的國防年度預算法案，內容其實包括為軍隊加薪，資助軍事項目與建設、軍眷照顧與紀念南北戰爭時期邦聯領袖軍事基地重新命名等。其中也包含了「挺台抗中」的聲明，如協助台灣維持能夠自我防衛的能力、建立太平洋威懾倡議（Pacific Deterrence Initiative）等，強化美國在印太的防禦連線。

《國防授權法》過去58年來從未被歷任總統否決過，已是美國政府一項悠久的傳統，因該法案對美國國家安全防禦乃至全球戰略影響甚大。事實上川普此前表示會否決法案時，就傳出已被多名顧問勸阻，但他最終下令否決，直到國會參、眾兩院都否決他的否決，《國防授權法》也就此通過。