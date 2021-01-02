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美「新年首日」破2000萬例！　知名漢堡店「In-N-Out」爆122人染疫

▲▼美國科羅拉多泉和奧羅拉2家In-N-Out分店，爆發群聚感染。（圖／翻攝「In-N-Out」臉書專頁）

▲科羅拉多泉爆發群聚感染前，生意興隆到顧客必須排上12小時才能買到餐點。（圖／翻攝「In-N-Out」臉書專頁）

記者張靖榕／綜合外電報導

美東時間進入2021年的第一天，美國疫情就突破新的里程碑 ─ 確診人數突破2000萬人，將近35萬人死亡，雙項均居全球之冠。疫情繼續影響著美國各層面的產業，知名連鎖漢堡速食店「In-N-Out Burger」也爆發群聚感染，兩家分店在2020年尾聲的確診員工累計共122人；不過當局指出目前暫無跡象顯示病毒已傳染給顧客，而員工都未因此病故。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，全美累計2007萬4798人確診、34萬6894死、共2億4826萬412人經過篩檢。去年12月30日當天，全美確診病故人數單日通報3900人，創下疫情以來新高，而美國目前有12萬5000名確診者必須住院治療，不過隨著變種病毒的侵入，專家認為最糟的時刻尚未來臨。

與此同時，《福斯新聞網》（FOX News）報導指出，科羅拉多州（Colorado）2家「In-N-Out」分店也傳出群聚是感染。節制周三（12月30日），第一家店位於科羅拉多泉（Colorado Springs），確診員工80名；另一間則在奧羅拉（Aurora），共42名員工染疫。

▲▼美國科羅拉多泉和奧羅拉2家In-N-Out分店，爆發群聚感染。（圖／翻攝「In-N-Out」臉書專頁）

▲奧羅拉分店共有42名員工確診。（圖／翻攝「In-N-Out」臉書專頁）

綜合外電報導，「In-N-Out」內部員工群聚感染首例出現在去年12月6日的科羅拉多泉分店，當時店面才重新展開營業2個禮拜。員工互相傳染速度快，過去一周就比再前一周的確診數，增加了40人。

「In-N-Out」發言人渥維克（Denny Warwick）指出公司出現首例確診病例時，已遵照當局防疫規定將確診員工及其接觸者從工作空間隔離，「我們持續和公衛機構緊密合作，並且採取適當的步驟以保護我們的社群。」這些步驟包括，將員工數量降至最低，採取員工分隊的方式避免暴露，並以外送和外帶方式提供餐點。

至於這2間「In-N-Out」分店是否會在員工染疫到達一定比例時關閉分店，渥維克則拒絕透露。

「In-N-Out」在美國是相當知名的連鎖漢堡店，分店據點主要分布在西岸，與東岸漢堡霸主「Shake Shack」遙遙相望。據了解，「In-N-Out」2家染疫分店先前在重新開張前，店外曾有顧客大排長龍，不惜耗費整天時間只為一餐美味，而疫情前仍在展店的公司，未來預計會在科羅拉多州開更多家店。

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