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接任歐盟主席國　葡萄牙總理提三大願景：身負重任

▲葡萄牙總理科斯塔（Antonio Costa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葡萄牙總理科斯塔（Antonio Costa）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

歐盟高峰會實行輪值主席國制（President of the European Council），每個國家任期半年，自1日開始後，葡萄牙正式接替德國，成為新任歐盟輪值主席國。正值新冠肺炎情嚴峻之際，葡萄牙首要之計要面對歐盟推出的新冠費肺炎疫苗大規模接種計畫。

葡萄牙總理科斯塔（Antonio Costa）指出，能從德國和梅克爾（Angela Merkel）總理的手上接位，感到非常榮幸，同時也感到身負重任。

科斯塔同時指出，在未來半年的任期內，將著重於三大重點，第一項為用以應對氣候變化和數字轉型的經濟復甦計畫；第二項為推出在綠色革命和數字革命基礎上的社會支柱行動計畫；第三項則為加強歐洲的戰略自主地位。

葡萄牙外交部長奧古斯托·桑托斯·席爾瓦（Augusto Santos Silva）也表示，佩戴口罩及各種因為疫情所頒布的禁令，在未來幾個月仍至關重要，要說服歐洲公民是另外一項挑戰。

歐盟高峰會主席是歐盟高峰會中作為歐盟國家元首的角色，負責主持和推動其在歐盟的相關事務，同時也是歐盟在世界舞台上對外的主要代表。過去由歐盟主席國的國家元首及政府首腦每半年輪流出任，在里斯本條約簽署後設立常任的主席，俗稱「歐盟總統」，任期為兩年半，可以連任一次，取代輪值歐盟國家主席國制度。

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