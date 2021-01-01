想接種新冠疫苗…美42人卻誤打成「雞尾酒療法」　當局認人為疏失

▲美國已有超過260萬人接種新冠疫苗。（圖／路透）



記者張方瑀 / 綜合外電報導

美國已有超過260萬人接種新冠疫苗，如今卻有消息指出，西維吉尼亞州有42人注射錯疫苗，變成施打實驗性雞尾酒抗體療法。當地衛生局表示，這是人為疏失的單一事件，這42人目前並無出現嚴重副作用，應該不會造成醫療上的風險。

根據《紐約時報》報導，美國西維吉尼亞州國民警衛隊（West Virginia National Guard）12月31日表示，該州布恩郡（Boone County）共42位居民原定30日接種輝瑞的新冠疫苗，不過卻因為人為疏失，不慎施打成雷傑納榮製藥（Regeneron Pharmaceuticals）的實驗性雞尾酒抗體療法。

據了解，美國總統川普染疫時，也曾施打過這種藥劑，但它是透過靜脈注射（intravenous infusion），而不是像新冠疫苗一樣直接打在手臂上。另據《ABC》報導，該郡衛生局長米勒（Julie Miller）表示，這是人為疏失的單一事件，這42人目前並無出現嚴重副作用，應該不會造成醫療上的風險。

美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，先前並無「先注射療法，再接種疫苗」的案例，建議讓這些人先觀察至少90天，再另行施打新冠疫苗。不過，西維吉尼亞州國民警衛隊未依循CDC建議，僅表示這42人會在1月1日重新接種。

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