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英航母挑釁？　陸國防部：南海不應成為大國博弈、炮艦橫行之海

▲解放軍海軍南海海上閱兵習近平檢閱。（圖／視覺中國）

▲解放軍海軍南海海上閱兵習近平檢閱。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

據《路透社》報導，北約12月初發佈報告稱，中國的崛起可能對北約的安全構成挑戰。另有外媒報導，英國海軍宣佈明年初將派遣「伊麗莎白女王」號航母前往南海。對此，中國大陸國防部發言人譚克非回應，「南海不應成為大國博弈之海、炮艦橫行之海。」

譚克非說，我們注意到了有關報告，對其中針對中方的無端臆測和不實指責表示堅決反對。中國奉行防禦性國防政策，堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀。中國的國防建設和發展，始終是世界和平力量的增長，中國軍隊始終是維護世界和平穩定的堅定力量。

▲▼大陸國防部發言人譚克非。（圖／截自大陸國防部網站）

▲大陸國防部發言人譚克非。（圖／截自大陸國防部網站）

越來越多外媒分析，中國軍事崛起將為全球帶來「隱憂和威脅。」對此，譚克非強調，「如果背向太陽，看到的只有自己的影子。」我們希望有關方面放寬眼界、糾正偏見，樹立正確的中國觀、安全觀，理性看待中國和中國軍隊的發展。

針對英方海軍「伊麗莎白女王」號航母將進入南海，譚克非說，「南海不應成為大國博弈之海、炮艦橫行之海。」當前，在中國和東盟國家的共同努力下，南海形勢總體穩定。域外國家不遠萬里跑到南海來耀武揚威、挑動事端、製造緊張，才是南海「軍事化」的根本原因。

最後， 譚克非強調，「中國軍隊將採取必要措施，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，堅定維護南海地區和平穩定。」

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