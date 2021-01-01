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新冠病毒完勝！美64歲死囚「打18劑毒針」仍生還　最後卻染疫亡

▲▼64歲美國性侵犯布魯姆2度逃過死刑，最後卻死於新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲64歲美國性侵犯布魯姆2度逃過死刑，最後卻死於新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情襲捲全球屆滿一周年，不僅創下高達8280萬的病例，且高達181萬人死亡，就連一名2小時內被注射高達18次毒針而倖存的死刑囚犯，也因為未能挺過此次凶險疫情，雖然幸運躲過第2次死刑執行，但最後染病身亡，享年64歲。

根據英媒《每日郵報》，該名死囚為來自美國俄亥俄州的64歲男子布魯姆（Romell Broom），1984年時涉嫌在克里夫蘭綁架與同儕結束足球比賽返家的14歲少女米爾德頓（Tryna Middleton），並將之性侵殺害，因此被判處死刑。

2009年9月15日，正當法務人員欲以注射毒針的方式對布魯姆執行死刑時，卻臨時找不到可供注射的靜脈血管，導致其2小時內被注射多達18次以上，最後因為始終無法找到血管而逃過一劫，被送回死囚室等候下次發落。

▲▼遭性侵慘死的14歲少女米爾德頓生前留下的畫作。（圖／達志影像／美聯社）

▲遭性侵慘死的14歲少女米爾德頓生前留下的畫作，母親心痛不已。（圖／達志影像／美聯社）

直到2020年6月終於要2度執行死刑時，卻又因俄亥俄州政府找不到毒針供應商，布魯姆的死刑又在度被延後至2022年3月，成為美國史上第2未執行死刑確仍舊生還的死刑囚犯。

不過或許布魯姆的好運已走向盡頭，沒有人能料到新冠肺炎能有如此快速的傳播效率，在美國全境大爆發，而尤其在空間狹窄的牢房內更是利於病毒繁衍傳播的溫床，最終導致布魯姆在獄中染疫，疑似因此於2020年12月28日死亡。

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