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天氣冷員工常遲到　公司不想懲罰…改發「早到券」成效驚人！

▲▼天氣冷員工常遲到　公司不想懲罰…發「早到券」成效驚人！。（圖／翻攝北京時間）

▲員工找到「早到券」就能獲得各項福利。（圖／翻攝北京時間）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北省武漢市一家公司為改善員工遲到情況，近日在公司放置了「早到券」，提早到公司找到「早到券」的員工，就可以獲得「免打卡」「調休」「星巴克咖啡」等福利。該間公司的經理表示，是為了減少員工遲到情況，但又不想懲罰大家，才推動這個政策，目前執行半個多月，已幾乎沒有人遲到。

根據陸媒報導，「早到券」會在前一天晚上被放置在辦公室不同角落，隔日提早到公司的員工，若找到「早到券」的話，就可以獲得「免打卡」「調休」「星巴克咖啡」等福利。

公司經理表示，最近天氣變冷，有不少員工遲到，但又不想懲罰大家，所以想出了這種激勵方式，目前已執行半個多月，遲到現象改善很多，幾乎已經沒有人會遲到，「冬天了，越來越冷，大家起床有點困難，開始發『早到券』之後，遲到人數基本是零，而且大家都會提早十幾分鐘到公司。」

該項措施也引起許多大陸網友關注，不少人都認為是個好做法，「很多公司是用罰錢的方式，雖然也能減少員工遲到，但感受很差，對公司未必是好事。」「以獎代罰，員工會感覺是受尊重的，想主動擁有這種榮譽感。」「真的是好公司，希望我的公司也這樣做！」

▲▼天氣冷員工常遲到　公司不想懲罰…發「早到券」成效驚人！。（圖／翻攝北京時間）

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