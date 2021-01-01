防疫升級…歐洲跨年如死城！僅剩警察寒冬巡邏　街頭超冷清

▲警察要求在倫敦之眼附近跨年的民眾離開。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，全球跨年活動大幅縮水，歐洲各國的大型煙火秀相繼取消，民眾也因嚴格封鎖措施無法大肆慶祝，本該熱鬧的街頭在寒冬之下更顯得冷清，只有大批警力加緊巡邏，要違規出門群聚的民眾趕緊回家。

▲巴黎警察在凱旋門周圍巡邏。（圖／路透）



法國政府頒布嚴格宵禁，從12月31日晚間8點開始至1日凌晨6點之間，必須持通行證才能出門，同時動員10萬警察與憲兵維持秩序。總統馬克宏在新年致辭時表示，他對2021年的前景相當樂觀，也肯定法國人民在對抗新冠肺炎疫情時所做的努力、犧牲與高度的韌性。

▲▼倫敦大批警力巡邏要求民眾返家。（圖／路透）



英國政府早在9月便取消跨年晚會，近來更因為變種病毒傳染力大增，政府大幅提升了防疫限制，在疫情最嚴重的區域裡，有2000萬人被要求待在家中，除了本就居住在一起的家人之外，也要避免任何形式的聚會。

▲柏林警察封鎖布蘭登堡門（Brandenburg Gate）周圍區域。（圖／路透）



德國直到1月10日都處於封鎖狀態，不僅跨年活動取消，就連鞭炮、煙火也都禁止販售，並嚴格限制公開場所人數。總理梅克爾表示，2020年是她執政15年以來最困難的一年，但新冠病毒疫苗的出現，將讓2021年成為希望之年。

愛爾蘭、義大利、荷蘭與土耳其也都實施了不同程度的限制，包含禁止餐廳、酒吧與商店營業；與此同時，教宗方濟各由於坐骨神經問題導致右腿疼痛，因此將不會主持除夕夜和新年各一場禮拜。

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