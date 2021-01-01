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她翻亡父筆記惹哭百萬網友！「生日快樂...我們不能再見了吧？」

▲▼日本女網友整理遺物，意外發現父親在筆記本寫下祝生日快樂。（圖／翻攝自推特）

▲日本女網友整理遺物，意外發現父親在筆記本寫下祝生日快樂。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合報導

人生充滿生老病死、悲歡離合，下一刻總是不知得被迫和哪位親屬告別！最近日本一名暱稱Anemone（アネモネ・モーニアン）的女網友便在推特上分享父親生前留下的筆記本等遺物，表示即便與親人天人永隔，但父女之情依然猶存，讓百萬名網友淚流滿面。

根據日媒《ねとらぼ》報導，Anemone不久前在整理父親留下的遺物時，赫然發現2008年的某一天，父親竟然在筆記本上留下祝賀童年時的她「生日快樂」，不過卻也同時在該段文字以後補上一句令人鼻酸的語句，「雖然恐怕無法再相見。」

Anemone向網友解釋，其實2008年時她剛好獨自一人在加拿大留學，被迫與雙親分隔數千里，不過就在留學時聽聞父母因故離婚，最後父親的更是下落不明，當時她認為可能在不久後的人生就得被迫與父親別離。

▲▼姊妹倆在尋找到父親後，曾親手打造仙人掌魔物並當作生日禮物送給父親。（圖／翻攝自推特）

▲姊妹倆在尋找到父親後，曾親手打造仙人掌魔物並當作生日禮物送給父親。（圖／翻攝自推特）

幸好在後來，Anemone的妹妹偶然間在網路上尋找到父親的下落，這才總算讓姊妹倆與父親重逢，直到父親過世為止度過一段美好時光。如今整理遺物時也意外發現，當初因為父親喜歡電玩遊戲「最終幻想」（Final Fantasy）系列，才將小黃瓜做成在遊戲裡登場的仙人掌魔物造型，展現對父親真摯的家族情感。

如今Anemone終於體悟到，即便與父親已經天人永隔，但那份做為家族間的羈絆情感仍永遠存在，而這份愛也永不改變。

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