WHO證實：新冠病毒有4種變異！　傳染力大增

▲美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）公布新冠病毒的顯微鏡照片。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國變種病毒讓全球陷入恐慌，世界衛生組織（WHO）則正式通報新冠病毒自出現以來的主要4種變異情況。WHO強調，病毒本就會隨著時間而產生變化，目前英國和南非的變異病毒基因數據已分享到各國，專家正展開調查。

WHO指出，從2020年1月至今，新冠肺炎病毒已出現4種主要變異。首先是「D614G」變異，感染D614G變種毒株的患者攜帶的病毒量更高，這證明其傳染性變得更強，到2020年6月，該變體已經成為全球主要傳播的新冠病毒類型，不會影響治療與疫苗接種的效果。

▲丹麥約有250萬隻水貂遭到撲殺。（圖／達志影像／美聯社）



接著丹麥在2020年8至9月間，發現與水貂相關的新冠變異毒株，當局擔心此變異會影響疫苗的免疫效果，目前還在進行相關評估；不過，丹麥僅在9月發現了12例相關確診，該變異病毒似乎並未大範圍傳播。

▲英國採取嚴格封鎖措施遏止疫情。（圖／路透）



2020年12月14日英國向WHO通報出現新的「B.1.1.7病毒株」（又稱VUI-202012/01），傳播力比先前高出70％，目前全英至少半數的病例都是源於這支新毒株。「B.1.1.7病毒株」雖然傳播力驚人，但其導致的病情嚴重程度與再感染情況並沒有出現變化，現階段的治療與檢驗方法都不會受到影響。

▲南非確診數呈「指數級」增長。（圖／路透）



南非在2020年12月18日也發現了突變毒株「501.V2」，造成第2波疫情爆發，確診速度呈「指數級」增長。臨床數據顯示，這些確診者多數為年輕人，因此推斷501.V2在年輕族群的感染力較強。目前確定的是，兩者都有叫做「N501Y」的突變，是感染人體細胞的關鍵，導致病毒傳播快速；截至12月30日，除了南非以外，已有四個國家發現了該變體。

WHO指出，英國和南非的變異病毒基因數據已分享到各國，專家正展開流行病與病毒學的調查，大眾也不必過度恐慌，因為病毒本就會隨著時間而產生變化。WHO也強調，英國和南非發現的變種病毒雖不會加重病情，但其會發病率與傳播力更高，各國仍須採取更嚴格的防疫措施。

►譚德塞新年致辭「隧道後有光明」 各國網友狠酸：根本就是大騙子

►鑽石公主號、磐石艦慘淪「病毒培養皿」 2020這幾國都爆重大群聚

►7成民眾接種疫苗即達「群體免疫」 佛奇盼明年初秋生活恢復正常



聽Podcast掌握國際局勢