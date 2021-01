川普跨年狂讚「經濟疫苗大成功」再轟中國病毒　拜登1分鐘片賀新年

▲美國總統川普12月31日發表致詞。(圖/Twitter@realDonaldTrump)

記者吳美依/綜合外電報導

美國總統川普31日跨年夜發表新年演說,細數種種政績。他再次使用「中國病毒」(China Virus)一詞,大讚新冠疫苗研發神速有效,拯救無數生命,也強調經濟、股市方面的成功。另外,總統當選人拜登也在推特上發表1分鐘新年祝賀影片,喊話將要打造「更光明的未來」。

川普在將近5分鐘的影片中表示,「面對今年的巨大挑戰,美國人展現出令人難以置信的勇氣、力量、堅韌與決心」。他說,政府達成許多外界認為「不可能」的歷史性成績,包括關閉邊境,及時採用先進療法,拯救數百萬美國人生命,「為了打敗中國病毒,我們發起二戰後最大規模動員,讓工廠轉型製造成千上萬個呼吸器、數百萬個口罩。(這)在一夕之間完成,從未有人想過可以做到」。

川普大讚,聯邦政府疫苗開發團隊「神速行動」(Operation Warp Speed)僅花費9個月,趕在今年底前達成任務,堪稱前所未有的「醫療奇蹟」。他說,疫苗已經分發全國,提供最脆弱的族群施打,最快明年初就可以讓每位國民接種,並在此不久後運送全世界,永遠結束疫情,「美國與全世界都會受益,大家都打電話來感謝我」。

川普也提到美國經濟與股市一整年下來的好成績,「在疫情大流行前,我們打造了這個世界歷史上最強大的經濟體,而我們現在將再這麼做一次」。他結束談話時說,「只要我們對於國家、公民與全能的上帝保持忠誠,我們都知道,最好的事情還在後頭」。

In 2021, we’re going to build a brighter future. pic.twitter.com/YjzT7aw5zQ