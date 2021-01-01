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川普跨年狂讚「經濟疫苗大成功」再轟中國病毒　拜登1分鐘片賀新年

▲美國總統川普12月31日發表致詞。（圖／Twitter@realDonaldTrump）

▲美國總統川普12月31日發表致詞。（圖／Twitter@realDonaldTrump）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普31日跨年夜發表新年演說，細數種種政績。他再次使用「中國病毒」（China Virus）一詞，大讚新冠疫苗研發神速有效，拯救無數生命，也強調經濟、股市方面的成功。另外，總統當選人拜登也在推特上發表1分鐘新年祝賀影片，喊話將要打造「更光明的未來」。

川普在將近5分鐘的影片中表示，「面對今年的巨大挑戰，美國人展現出令人難以置信的勇氣、力量、堅韌與決心」。他說，政府達成許多外界認為「不可能」的歷史性成績，包括關閉邊境，及時採用先進療法，拯救數百萬美國人生命，「為了打敗中國病毒，我們發起二戰後最大規模動員，讓工廠轉型製造成千上萬個呼吸器、數百萬個口罩。（這）在一夕之間完成，從未有人想過可以做到」。

川普大讚，聯邦政府疫苗開發團隊「神速行動」（Operation Warp Speed）僅花費9個月，趕在今年底前達成任務，堪稱前所未有的「醫療奇蹟」。他說，疫苗已經分發全國，提供最脆弱的族群施打，最快明年初就可以讓每位國民接種，並在此不久後運送全世界，永遠結束疫情，「美國與全世界都會受益，大家都打電話來感謝我」。

川普也提到美國經濟與股市一整年下來的好成績，「在疫情大流行前，我們打造了這個世界歷史上最強大的經濟體，而我們現在將再這麼做一次」。他結束談話時說，「只要我們對於國家、公民與全能的上帝保持忠誠，我們都知道，最好的事情還在後頭」。

拜登稍晚也在推特上發表新年影片，將美國人2020年經歷的各種事件濃縮成奮鬥、給予、感謝、失去、團結、發現、歡笑、愛、犧牲、工作與慶祝，「2021年，我們將會打造一個更光明的未來，新年快樂」。

國會1月6日將展開議程，認證選舉人團的表決結果。但共和黨參議員霍利（Josh Hawley）等人表示，他們將提出反對意見，不承認拜登當選。白宮30日突然宣布，總統的佛州假期縮短1天，提早於31日回到華府。但是，官方沒有提供解釋，引發外界揣測。

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