　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

延宕4年半！英國與歐盟正式分手　邁入脫歐後新世代

▲▼英國脫歐,強生。（圖／路透）

▲英國首相強生正式簽署脫歐協議。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦1日專電

英國公投脫歐4年半後，終於與歐盟正式分手，邁入脫歐後新世代。不過，英國正因為2019冠狀病毒疾病焦頭爛額，脫歐帶來的後遺症可能短期內感受不到，但逐漸在生活中體現。

英國與歐盟的貿易協議在格林威治時間2020年12月31日晚間11時（布魯塞爾時間2021年元月1日零時）生效，英國就此和歐盟正式分道揚鑣，各走各的路。

相較於2020年1月31日英國和歐盟分手，進入11個月過渡期時，英國各地街頭舉行狂歡慶祝派對，現在雙方正式分開，卻因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情只能靜悄悄度過，媒體大部分版面也被疫情佔據。

英國無法在盛大狂歡中迎接脫歐，可能是英相強生（Boris Johnson）當初始料未及。

強生以脫歐派大將身分在保守黨魁選舉中脫穎而出，揮舞著脫歐大旗在2019年大選率領保守黨打下勝仗，奪取下議院多數席次，奠定脫歐貿易協議通過基礎。不過，下議院於2020年12月30日以壓倒性票數通過脫歐貿易協議後，強生傍晚召開記者會，討論的除了疫情還是疫情。

無論如何，新規矩都在2021年元月1日上路，儘管絕大多數英國人都正因為疫情而閉關，但生活上將逐漸感覺到變化。

▲▼英國脫歐,強生。（圖／路透）

▲脫歐後英國物流運輸業也受到影響。（圖／路透）

首先，英國的機場可能出現混亂場面。英國人過去到歐盟國家旅遊說走就走，只要護照沒過期就行，但現在英國被視為「第三國」，入境歐盟國家時護照效期至少要6個月，且180天內最多只可停留90天。因此，英國民眾的護照若在今年夏天過期，可能到機場才發現無法出發。

不過，由於英國在護照到期續簽時，還可延長9個月，因此英國護照期限是10年9個月，而非一般的10年。但現在如果去歐盟國家，這9個月可能會被視為無效，因此為了避免爭議，護照效期最好保留15個月效期才保險。

即使護照效期沒有問題，英國人現在前往歐盟國家，無論是搭乘歐洲之星或是搭飛機，都必須在「非歐盟國家」的隊伍排隊，通關時間大大延誤，還必須附上回程機票等證明文件，這些可能都得花上一段時間適應。

此外，帶寵物出國也不如過去方便，因為能讓寵物在歐盟國家旅遊的寵物護照不再適用。

至於貨物流通方面，雖然英國與歐盟達成免關稅、免限額的貿易協議，但文件作業等繁文縟節少不了。雖然英國政府早已對企業展開培訓，但正如同政府官員所言，適應新規矩的階段將經歷一段「顛簸的」路程。

儘管脫歐後，實務面上可能面臨一些麻煩，但強生等脫歐派依舊為英國獲得「自主權」興奮不已。

強生在他的新年訊息中表示，在新的一年，英國將「能自由做任何事情」。英國將能自由與全世界談判貿易協議。「英國把自由掌控在自己的手中，能夠盡情運用。」

►英國女王御准脫歐協議！過渡期結束前「壓底線」　與歐盟正式分手
►英國與越南自貿協定31日生效！　6年內取消99.2%關稅
►英脫歐急與各國簽貿易協議　外交大臣：積極前進印太地區國家

 
ET快訊
快訊／北市跨年天網揪出30名自主健康管理者溜進場　
快訊／玄彬認了愛上孫藝真！雙方經紀公司隔3小時聲明：發展成戀
快訊／玄彬認了愛上孫藝真！雙方經紀公司隔3小時聲明：發展成戀
麥當勞咖啡、珍奶免費喝！元旦飲品優惠盤點　還有星巴克買1送1
準備追雪！又濕又凍「強烈冷氣團」下周到　最低溫時間出爐
台北台東跨年最成功？內行曝「少1原因尬慘了」：真的有差

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

防疫升級…歐洲跨年如死城！僅剩警察寒冬巡邏　街頭超冷清

川普跨年狂讚「經濟疫苗大成功」再轟中國病毒　拜登1分鐘片賀新年

南韓跨年夜不平靜！仁荷大學「火焰直噴」濃煙竄樓　2小時才撲滅

WHO證實：新冠病毒有4種變異！　傳染力大增

史上最冷清跨年夜！南韓新冠再增1029人確診...監獄病毒恐難消散

警犬出任務「全面封鎖」！紐約時代廣場跨年夜　一片空蕩蕩

延宕4年半！英國與歐盟正式分手　邁入脫歐後新世代

首爾鐘閣無聲倒數！嚴峻疫情跨年街邊冷清...民眾盼回歸日常生活

譚德塞新年致辭「隧道後有光明」　各國網友狠酸：根本就是大騙子

金正恩取消發表新年談話！黨報公開親筆賀卡：艱苦歲月謝人民支持

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

張惠妹台東開唱：歡迎光臨我的烏托邦！　《古調》開場...飆唱《當我開始偷偷地想你》

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

黃明志《漂向北方》feat.Gail　短裙辣妹現身陪唱「台北觀光主題曲」

小貓打針「奶音哭叫＋癟嘴泛淚」牠無辜萌樣萌暈網：好想抱緊緊

邊撸邊唱歌！觸發貓咪隱藏技能　仰頭完美和音「喵～嗚」笑翻眾人

防疫升級…歐洲跨年如死城！僅剩警察寒冬巡邏　街頭超冷清

川普跨年狂讚「經濟疫苗大成功」再轟中國病毒　拜登1分鐘片賀新年

南韓跨年夜不平靜！仁荷大學「火焰直噴」濃煙竄樓　2小時才撲滅

WHO證實：新冠病毒有4種變異！　傳染力大增

史上最冷清跨年夜！南韓新冠再增1029人確診...監獄病毒恐難消散

警犬出任務「全面封鎖」！紐約時代廣場跨年夜　一片空蕩蕩

延宕4年半！英國與歐盟正式分手　邁入脫歐後新世代

首爾鐘閣無聲倒數！嚴峻疫情跨年街邊冷清...民眾盼回歸日常生活

譚德塞新年致辭「隧道後有光明」　各國網友狠酸：根本就是大騙子

金正恩取消發表新年談話！黨報公開親筆賀卡：艱苦歲月謝人民支持

「最美主持人」現身鳴日號車廂！追曙光卻遇22連槓　粉絲開心同框

西部國道塞了！湖口段紫爆車速只有14KM　國5估一路塞到傍晚

防疫升級…歐洲跨年如死城！僅剩警察寒冬巡邏　街頭超冷清

北市跨年自主健康管理者偷溜進場　天網揪出30人

酒喝到掛「隔天再1杯」緩解！營養師打臉3迷思...不能助眠還更慘

快訊／玄彬認了愛上孫藝真！雙方經紀公司隔3小時聲明：發展成戀人

謝金燕回顧2020「深藏豬哥亮、小鬼思念」　堅強：我們都會更好

曾經窮到沒錢回家鄉！她串起人情味+眷村味　連結屏東四川美食

印尼、越南瘋搶澳洲小麥！　需求增量已超「中國減購規模」

劉結一、張志軍發表新年賀詞：兩岸關係好，台灣同胞才會好

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

國際熱門新聞

他對比台日餐廳防疫隔板美感　反被酸：難怪拚命爆

加護病房起火　7新冠患者活活燒死

女兒好心幫剪髮　意外害死爸媽

全球第一高！杜拜哈里發塔跨年煙火超壯觀

聖誕老人「帶疫造訪」養老院！1個月內慘釀26死

首爾看守所囚犯寫紙條求救

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

請「808天病假」遭解雇！法官判他訴勝

譚德塞新年致辭　各國網友狠酸

英跨年日前「單日近6萬例」創新高！法首現變種病毒

爆乳妹墊臀「矽膠流湯」　腫成象腿！狂被轉診

即／北韓慶跨年　平壤煙火齊放

「12港人案！蓬佩奧批北京無權宣稱是強國

俄國接種國產疫苗　半數民眾沒信心

更多熱門

相關新聞

英跨年日前「單日近6萬例」創新高！法首現變種病毒

英跨年日前「單日近6萬例」創新高！法首現變種病毒

2020「疫情之年」最後一天，惡夢尚未結束，英國單日確診病例再站上高峰，近6萬人確診、964人病故，當局呼籲民眾應待在家中跨年，勿外出增加感染風險。與此同時，在南非發現變種病毒「501.V2」也入侵歐洲，除了英國以外，法國也出現首例。

法國動員10萬警力嚴守跨年夜

法國動員10萬警力嚴守跨年夜

中研院：英國變種病毒恐將成為主流！

中研院：英國變種病毒恐將成為主流！

又見英國！增2例境外移入

又見英國！增2例境外移入

女童狼蛛+蛇藏臥室　母嚇瘋仍支持

女童狼蛛+蛇藏臥室　母嚇瘋仍支持

關鍵字：

英國歐盟脫歐

讀者迴響

熱門新聞

快訊／五月天開唱「警方突帶離歌迷」！　相信音樂認：疑似自主健康管理者

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　7萬人心疼打氣

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

快訊／D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

邵雨薇躺吳慷仁懷：Love You　認愛後首PO閃照

蕭敬騰跨年往後摔「背著地握麥克風唱完」：讓大家擔心了

胡瓜大喊：後面的朋友！鏡頭一轉網笑瘋

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

高中生橋下烤肉跨年　抬頭驚見有人上吊

林義守尷尬20秒…送高市「225億大禮」

天網發威逮人！五月天粉絲還原現場

更多

最夯影音

更多
勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了
Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面