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全球「2019vs.2020」跨年對比景象曝光！　知名地標人潮全淨空

▲▼紐約時報廣場2019年與2020年跨年對比照。（圖／達志影像／美聯社）。

▲紐約時報廣場2020年跨年現場。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

全球即將擺脫難受的2020年，準備迎接嶄新的2021年，但各國依舊深陷新冠肺炎疫情，為避免民眾在跨年時群聚，強制執行封鎖措施，許多知名的大型跨年活動也全數取消。《美聯社》就替大家整理出2019年各大城市的跨年盛況，與2020年封城後冷清景象對比。

美國紐約

今年煙火晚會仍如期舉行，但不允許一般民眾到場參與，只邀請一線醫護人員為嘉賓，迎接有史以來最小的人群。每年跨年夜的時報廣場（或譯時代廣場）的「水晶報時球」都會準時落下，伴隨著盛大的煙火，象徵一整年的結束，是紐約最具標誌性的跨年活動之一。

▲▼紐約時報廣場2019年與2020年跨年對比照。（圖／達志影像／美聯社）。

▲紐約時報廣場2019年跨年盛況。（圖／達志影像／美聯社）

法國巴黎

法國香榭大道往年大批民眾聚集跨年，而今年政府動員10萬警察與憲兵，維持防疫秩序，並從12月31日晚間8點開始至1日凌晨6點實施宵禁，往年煙火照亮艾菲爾鐵塔附近夜空的光景，今年也將無法看到。

▲▼法國巴黎香榭麗舍大道（Champs-Élysées）2019年與2020年跨年對比照。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國巴黎香榭麗舍大道（Champs-Élysées）。（圖／達志影像／美聯社）

英國倫敦

英國政府早在9月便取消跨年晚會，民眾今年將無法看到泰晤士河上煙火滿天的壯觀畫面，最近因應變種新冠的威脅，所有大型聚會也被禁止。

▲▼英國倫敦眼（London Eye Ferris wheel）周圍2019年與2020年跨年對比照。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國倫敦眼（London Eye Ferris wheel）。（圖／達志影像／美聯社）

義大利羅馬

義大利政府宣布，該國12 月31日到2021年1月3日全國都進入最高警戒「紅區」，也就是幾乎回歸先前3月到6月的全國封城狀態，餐廳、商店關閉，只有超市和藥局等民生物資供應商可以營業。

▲▼義大利羅馬競技場（Colosseum）2018年與2020年跨年對比照。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅馬競技場（Colosseum）2018年與2020年對比照。（圖／達志影像／美聯社）

巴西里約熱內盧

里約熱內盧南區的柯帕加巴納（Copacabana）海灘取消施放煙火，並限制只有當地居民能進入。

▲▼巴西里約熱內盧科帕卡巴納海灘（Copacabana Beach）2019年與2020年跨年對比照。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西柯帕加巴納海灘。（圖／達志影像／美聯社）

比利時布魯塞爾

▲▼比利時布魯塞爾2017年與2020年跨年對比照。（圖／達志影像／美聯社）

▲布魯塞爾2017年與2020年跨年對比照。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯莫斯科

▲▼俄羅斯紅場（Red Square）2019年與2020年跨年對比照。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯紅場（Red Square）2019年與2020年跨年對比照。（圖／達志影像／美聯社）

日本東京

東京明治神宮每年新年期間會有300萬人到訪，今年決定在此期間關閉，直到元旦凌晨6點才會開放。

▲▼日本東京明治神宮2019年與2020年跨年對比照。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本東京明治神宮。（圖／達志影像／美聯社）

香港維多利亞港

香港旅發局12月初宣布，特區政府已收緊多項社交距離措施，今年除夕不會在維多利亞港兩岸舉行煙火倒數活動

▲▼香港維多利亞港2019年與2020年跨年對比照。（圖／達志影像／美聯社）

▲維多利亞港2019年與2020年跨年對比照。（圖／達志影像／美聯社）

印尼雅加達

▲▼印尼雅加達的印尼環島酒店（Hotel Indonesia）圓環2019年與2020年跨年對比照。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼環島酒店（Hotel Indonesia）圓環。（圖／達志影像／美聯社）

印度孟買

▲▼印度門(Gateway Of India Mumbai)2019與2020跨年對比。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度門（Gateway Of India Mumbai）跨年對比。（圖／達志影像／美聯社）

►國內外「2021跨年煙火」終極懶人包　「影片+美照」璀璨時刻一次看
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