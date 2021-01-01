警犬出任務「全面封鎖」！紐約時代廣場跨年夜　一片空蕩蕩

▲美國紐約市時代廣場跨年夜，紐約警察局2011年12月31日也出動警犬。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國紐約市時代廣場（Times Square）跨年活動因新冠肺炎疫情而改變形式，雖然經典的水晶球「落球」（ball drop）儀式仍將舉行，但周邊街道封鎖範圍縮小至2個街區，禁止一般民眾入場或在附近群聚觀賞。警方出動警犬、炸彈小組、無人機偵測團隊等部門到場應對。現場一片冷清寂寥，與往年歡樂喧鬧、百萬人潮的盛況相比，大不相同。

So strange to see time square empty on NYE. pic.twitter.com/as9lv3Uhxq — leanne (@loveswiftlee) December 31, 2020



New Year’s Eve in Time’s Square. Good riddance 2020 pic.twitter.com/ymVeLJnkFK — Craig Wilson (@JohnCraigWilson) January 1, 2021

《紐約時報》提到，時代廣場31日下午3時起實施行人管制，僅少數工作人員與其家屬能夠接近舞台，警方在周邊勤加巡邏，並且設置檢查哨站，避免闖入。紐約市警察局局長莫納漢（Terence Monahan）12月30日呼籲民眾在家跨年，「時代廣場絕對不允許觀眾入場……任何開始聚集的人都會被告知離開。我們不允許人們站在街角抬頭看」。

▲紐約時代廣場2020年12月31日下午3時起實施封鎖，現場非常冷清。（圖／路透）

網友指出，以前時代廣場在跨年夜時根本擠得水洩不通，有些民眾甚至提早一天漏夜排隊佔位，「現在，它卻變成空的」。其他人PO出現場照片，「這是我見過最詭異的事情」、「這就像是《陰陽魔界》（The Twilight Zone）其中一集的情節」。但也有網友開玩笑提議，應該仿效疫情期間閉門球賽的方式，利用人形立牌營造人山人海的模樣。

▲時代廣場落球儀式仍將照常舉行，民眾可以透過線上直播觀看。（圖／路透）



儘管許多民眾因無法親赴現場，只能透過現場直播觀看，感到特別失望。但時代廣場遊客中心（Times Square Alliance）表示，雖然今年跨年活動「非常不同」，但「在視覺上將更加引人入勝」。

據悉，時代廣場跨年活動可以追溯至100多年前，1904年起開始有人施放煙火，吸引人群一起歡迎新年，但「落球」儀式直至1907年才出現，此後每年都會舉行，不論兩次世界大戰或1918年西班牙大流感都未暫停。

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