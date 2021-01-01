金正恩取消發表新年談話！黨報公開親筆賀卡：艱苦歲月謝人民支持

▲金正恩透過勞動新聞向全民發表親筆信，取代今年新年談話。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

2021新年到來，北韓（朝鮮）將於1月初召集來自全國各地的代表，在平壤舉行時隔5年的勞動黨第8次全國代表大會，發佈下一個5年國家計劃。由於時程安排緊迫，最高領導人金正恩決定取消發表今年元旦早晨談話，僅透過公開親筆信向全民致意。

北韓黨務機關報《勞動新聞》今（1）日以「金正恩同志迎接充滿希望的主體110年（西元2021年），向全體人民致上親筆書信」為標題，在頭版上登載金正恩的親筆賀年信。

金正恩在信中表示，「在迎接新年的這一天，我向全體人民致上祝賀之意。在此我十分感謝（人民），能在這艱困的歲月之中，支持並信任我勞動黨的心意仍毫無改變。為了能拉近讓我國人民的理想與願望成功綻放的新時代到來，我們將努力奮鬥不懈。」

▲金正恩透過勞動新聞向全民發表親筆信。（圖／路透社）

據悉，金正恩更是在2021新年向全體國民公開親筆賀年狀，取代發表新年談話，為自1995年金日成逝世後，時隔26年的首例。

根據南韓《韓聯社》分析，今年截至當地時間1日上午8時30分為止，朝鮮中央電視台仍未播送金正恩發表新年談話之預告，且勞動新聞在當日清晨便即早出刊發行，並公開金正恩親筆信，由此推估今年北韓當局省去金正恩新年談話的可能性極高。

而金正恩也不是頭一次省略新年談話與演說！早在去年跨年時，由於2019年12月28至31日須召開勞動黨全員會議，會上金正恩的演說直到2020年1月1日才公開，因此屬於以此取代新年談話的實例。

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