　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

史上最冷清跨年夜！南韓新冠再增1029人確診...監獄病毒恐難消散

▲▼直到跨年當夜，首爾明洞、弘大、梨泰院等鬧區街頭仍顯十分冷清。（圖／達志影像／美聯社）

▲直到跨年當夜，首爾明洞、弘大、梨泰院等鬧區街頭仍顯十分冷清。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷告急！在進入冬季後全國迎來第3波流行潮，各地傳出規模不一的零星群聚感染，尤其看守所與監獄、療養院、醫療院所、教會、餐廳等依舊不斷傳出大規模的群聚感染患者。

根據《韓聯社》報導，截至1日0時為止，南韓防疫當局今（1）日上午9時30分共通報1029起病例，其中高達1004例為境內感染、25例則為境外移入，同時新增17例死亡。目前南韓共累計61769例確診、917例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增692例（首爾佔358例、京畿道佔271例、仁川佔63例）；釜山新增55例；大邱、蔚山各新增43例；慶尚南道新增34例；江原道新增29例；慶尚北道新增24例；忠清北道新增22例；光州新增16例；忠清南道新增15例；大田新增11例；全羅北道新增8例；全羅南道新增6例；濟州島新增5例；世宗新增1例。

►首爾鐘閣無聲倒數！嚴峻疫情跨年街邊冷清...民眾盼回歸日常生活

▲▼首爾東部看守所確診案例已逼近千人大關。（圖／志影像／美聯社）

▲首爾東部看守所確診案例已逼近千人大關。（圖／志影像／美聯社）

從主要的群聚感染案例來看，首爾市松坡區「首爾東部看守所」累計923例；首爾市九老區微笑吧療養院（미소들요양병원，暫譯）累計193例；光州市北區某量養院累計64例；京畿道軍浦市某皮革工廠累計共68例；蔚山市某傳教團體累計83例。

由於首都圈社交距離防疫第2.5階段、其他各地的第2階段，以及年底前的跨年加強防疫專案皆將於3日到期，因此南韓政府研擬延長防疫措施效期，相關細節將於明（2）日公佈。

►屍速監獄奔逃中！南韓新冠再增967例確診...確診護理師死守療養院
►首爾東部看守所再添126例確診！南韓法務部緊急下令：禁囚犯會客

南韓現行防疫措施（至明年1月3日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
快訊／北市跨年天網揪出30名自主健康管理者溜進場　
快訊／玄彬認了愛上孫藝真！雙方經紀公司隔3小時聲明：發展成戀
快訊／玄彬認了愛上孫藝真！雙方經紀公司隔3小時聲明：發展成戀
麥當勞咖啡、珍奶免費喝！元旦飲品優惠盤點　還有星巴克買1送1
準備追雪！又濕又凍「強烈冷氣團」下周到　最低溫時間出爐
台北台東跨年最成功？內行曝「少1原因尬慘了」：真的有差

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

防疫升級…歐洲跨年如死城！僅剩警察寒冬巡邏　街頭超冷清

川普跨年狂讚「經濟疫苗大成功」再轟中國病毒　拜登1分鐘片賀新年

南韓跨年夜不平靜！仁荷大學「火焰直噴」濃煙竄樓　2小時才撲滅

WHO證實：新冠病毒有4種變異！　傳染力大增

史上最冷清跨年夜！南韓新冠再增1029人確診...監獄病毒恐難消散

警犬出任務「全面封鎖」！紐約時代廣場跨年夜　一片空蕩蕩

延宕4年半！英國與歐盟正式分手　邁入脫歐後新世代

首爾鐘閣無聲倒數！嚴峻疫情跨年街邊冷清...民眾盼回歸日常生活

譚德塞新年致辭「隧道後有光明」　各國網友狠酸：根本就是大騙子

金正恩取消發表新年談話！黨報公開親筆賀卡：艱苦歲月謝人民支持

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

張惠妹台東開唱：歡迎光臨我的烏托邦！　《古調》開場...飆唱《當我開始偷偷地想你》

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

黃明志《漂向北方》feat.Gail　短裙辣妹現身陪唱「台北觀光主題曲」

小貓打針「奶音哭叫＋癟嘴泛淚」牠無辜萌樣萌暈網：好想抱緊緊

邊撸邊唱歌！觸發貓咪隱藏技能　仰頭完美和音「喵～嗚」笑翻眾人

防疫升級…歐洲跨年如死城！僅剩警察寒冬巡邏　街頭超冷清

川普跨年狂讚「經濟疫苗大成功」再轟中國病毒　拜登1分鐘片賀新年

南韓跨年夜不平靜！仁荷大學「火焰直噴」濃煙竄樓　2小時才撲滅

WHO證實：新冠病毒有4種變異！　傳染力大增

史上最冷清跨年夜！南韓新冠再增1029人確診...監獄病毒恐難消散

警犬出任務「全面封鎖」！紐約時代廣場跨年夜　一片空蕩蕩

延宕4年半！英國與歐盟正式分手　邁入脫歐後新世代

首爾鐘閣無聲倒數！嚴峻疫情跨年街邊冷清...民眾盼回歸日常生活

譚德塞新年致辭「隧道後有光明」　各國網友狠酸：根本就是大騙子

金正恩取消發表新年談話！黨報公開親筆賀卡：艱苦歲月謝人民支持

「最美主持人」現身鳴日號車廂！追曙光卻遇22連槓　粉絲開心同框

西部國道塞了！湖口段紫爆車速只有14KM　國5估一路塞到傍晚

防疫升級…歐洲跨年如死城！僅剩警察寒冬巡邏　街頭超冷清

北市跨年自主健康管理者偷溜進場　天網揪出30人

酒喝到掛「隔天再1杯」緩解！營養師打臉3迷思...不能助眠還更慘

快訊／玄彬認了愛上孫藝真！雙方經紀公司隔3小時聲明：發展成戀人

謝金燕回顧2020「深藏豬哥亮、小鬼思念」　堅強：我們都會更好

曾經窮到沒錢回家鄉！她串起人情味+眷村味　連結屏東四川美食

印尼、越南瘋搶澳洲小麥！　需求增量已超「中國減購規模」

劉結一、張志軍發表新年賀詞：兩岸關係好，台灣同胞才會好

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

國際熱門新聞

他對比台日餐廳防疫隔板美感　反被酸：難怪拚命爆

加護病房起火　7新冠患者活活燒死

女兒好心幫剪髮　意外害死爸媽

全球第一高！杜拜哈里發塔跨年煙火超壯觀

聖誕老人「帶疫造訪」養老院！1個月內慘釀26死

首爾看守所囚犯寫紙條求救

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

請「808天病假」遭解雇！法官判他訴勝

譚德塞新年致辭　各國網友狠酸

英跨年日前「單日近6萬例」創新高！法首現變種病毒

爆乳妹墊臀「矽膠流湯」　腫成象腿！狂被轉診

即／北韓慶跨年　平壤煙火齊放

「12港人案！蓬佩奧批北京無權宣稱是強國

俄國接種國產疫苗　半數民眾沒信心

更多熱門

相關新聞

台北台東跨年最成功？網嘆「少1原因尬慘了」

台北台東跨年最成功？網嘆「少1原因尬慘了」

以往台北跨年，不管是煙火、卡司陣容與收視率都是最大亮點，可惜這次人潮特別冷清，從118萬縮到3.8萬人，反而被台東「妹式威力」壓倒式贏了！對此，有網友評比，比起部分縣市改成「線上跨年」，認為台東與台北辦得最成功，因為「有觀眾真的有差」，掀起網友關注。

警犬出動！時代廣場跨年一片空盪盪

警犬出動！時代廣場跨年一片空盪盪

夫拒絕「妻跟老闆去唱歌」！理由曝光她傻眼

夫拒絕「妻跟老闆去唱歌」！理由曝光她傻眼

首爾鐘閣無聲倒數！嚴峻疫情跨年超冷清

首爾鐘閣無聲倒數！嚴峻疫情跨年超冷清

譚德塞新年致辭　各國網友狠酸

譚德塞新年致辭　各國網友狠酸

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎東部看守所跨年

讀者迴響

熱門新聞

快訊／五月天開唱「警方突帶離歌迷」！　相信音樂認：疑似自主健康管理者

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　7萬人心疼打氣

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

快訊／D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

邵雨薇躺吳慷仁懷：Love You　認愛後首PO閃照

蕭敬騰跨年往後摔「背著地握麥克風唱完」：讓大家擔心了

胡瓜大喊：後面的朋友！鏡頭一轉網笑瘋

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

高中生橋下烤肉跨年　抬頭驚見有人上吊

林義守尷尬20秒…送高市「225億大禮」

天網發威逮人！五月天粉絲還原現場

更多

最夯影音

更多
勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了
Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面