史上最冷清跨年夜！南韓新冠再增1029人確診...監獄病毒恐難消散

▲直到跨年當夜，首爾明洞、弘大、梨泰院等鬧區街頭仍顯十分冷清。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷告急！在進入冬季後全國迎來第3波流行潮，各地傳出規模不一的零星群聚感染，尤其看守所與監獄、療養院、醫療院所、教會、餐廳等依舊不斷傳出大規模的群聚感染患者。

根據《韓聯社》報導，截至1日0時為止，南韓防疫當局今（1）日上午9時30分共通報1029起病例，其中高達1004例為境內感染、25例則為境外移入，同時新增17例死亡。目前南韓共累計61769例確診、917例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增692例（首爾佔358例、京畿道佔271例、仁川佔63例）；釜山新增55例；大邱、蔚山各新增43例；慶尚南道新增34例；江原道新增29例；慶尚北道新增24例；忠清北道新增22例；光州新增16例；忠清南道新增15例；大田新增11例；全羅北道新增8例；全羅南道新增6例；濟州島新增5例；世宗新增1例。

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▲首爾東部看守所確診案例已逼近千人大關。（圖／志影像／美聯社）

從主要的群聚感染案例來看，首爾市松坡區「首爾東部看守所」累計923例；首爾市九老區微笑吧療養院（미소들요양병원，暫譯）累計193例；光州市北區某量養院累計64例；京畿道軍浦市某皮革工廠累計共68例；蔚山市某傳教團體累計83例。

由於首都圈社交距離防疫第2.5階段、其他各地的第2階段，以及年底前的跨年加強防疫專案皆將於3日到期，因此南韓政府研擬延長防疫措施效期，相關細節將於明（2）日公佈。

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南韓現行防疫措施（至明年1月3日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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