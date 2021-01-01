英2020最後一天「單日近6萬例」再創新高！　法首現南非變種病毒

▲英國確診數字迅速增加中。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

2020「疫情之年」最後一天，惡夢尚未結束，英國單日確診病例再站上高峰，近6萬人確診、964人病故，當局呼籲民眾應待在家中跨年，勿外出增加感染風險。與此同時，在南非發現變種病毒「501.V2」也入侵歐洲，除了英國以外，法國也出現首例。

綜合外電報導，英國近來確診數激增，自從發現「B.1.1.7」變種病毒株後，該國的病例更是日日連續突破新高，並在2020年最後一天通報，單日確診數字站上高峰，來到5萬5892例確診、964死的嚴重情況。

英國當前確診人數為249萬6214例、死亡人數則是7萬3622人。

BBC報導，英國自31日開始擴大第3級，以及本月才新增的第4等級的警戒範圍，目前約有4400萬人居住在第4級警戒地區，人約占近英國的8成。第4級區四所有非必要商店，以及健身房、電影院等娛樂場所都必須關閉，當局並呼籲居民應該待在家中，若非同住者，雙方只能在戶外見面，而且只能一對一。

▲法國疫情嚴重。（圖／路透）

歐陸方面，一度關閉國境嚴防英國變種病毒入侵的法國，現在已被在南非發現的變種病毒攻破。一名從南非返回法、瑞邊境上萊茵省（Haut-Rhin）的男子，確診「501.V2」變種病毒，目前未傳出本土病例。

法國當前確診數比英國高，累計267萬7577例、6萬4759死。

南非則是非洲疫情最嚴重的國家，也是非洲唯一一個破百萬確診的國家，累計105萬7161例、2萬8469死。

美國方面累計1994萬419例、34萬5182死；印度累計1026萬6674例確診、14萬8738死；巴西累計767萬5973例確診、19萬4949死。