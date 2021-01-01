「12港人案」判刑　蓬佩奧批北京無權宣稱是強國

▲美國國務卿蓬佩奧再度嚴詞抨擊中國政府。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓31日專電

中國法院近日就12港人偷渡案宣判，其中10人遭判處刑期。美國國務卿蓬佩奧今天批評，會阻止人民離開的政權無法宣稱是強國或領導世界，因為它只不過是個脆弱獨裁政府。

中國深圳市鹽田區法院30日對12港人偷渡案進行宣判，除了2名未成年者外，其餘人士分別被判處7個月至3年不等。這12名港人8月23日從香港搭船擬偷渡前往台灣，但途中被深圳海警局人員截獲，之後關押在深圳鹽田。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發表聲明，強烈譴責深圳法院的宣判，並敦促北京立即無條件釋放遭判刑的10名港人。「這些試圖逃脫暴政的『12港人』在國外值得受到英雄式的歡迎，而非遭逮捕、秘密審判與判處刑期。」

蓬佩奧表示，12港人其中2人遭逮捕時仍未成年，中共對他們的迫害再次暴露北京本性殘酷，完全無視過去簽署的國際條約，也藐視港人權利。

蓬佩奧說，在中共與其「地方走狗」摧毀香港法治與港人自由以前，香港可是個蓬勃發展之地。他強調：「會阻止人民離開的政權可無法宣稱自己是強國，或位居世界領導地位，因為它只不過是個脆弱、畏懼自身人民的獨裁政府。」