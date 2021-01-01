　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

慧眼看天下／大國實力因新冠洗牌 2021誰笑傲江湖？

新聞節目中心／綜合報導

2020全世界因為新冠病毒不得不停擺一年，即使「封城」變成一種日常，即使「鎖國」變成一張護身符，宇宙也沒有因為這場世紀災難而多給人類一年時間，日子依然挺進翻篇進入2021，世界是否已經要準備否極泰來？還是前方的黑暗仍然看不見盡頭？《慧眼看天下》第129集，就邀請到資深外交官介文汲以及美麗島電子報董事長吳子嘉，與主持人黃寶慧一起回顧2020，展望2021，帶觀眾朋友一起看看你錯失了哪個世界角落的訊息。

▲▼回顧2020展望2021。（圖／慧眼看天下）

印度動作不斷 川普拉引爆線 2021有開戰可能嗎?
美國史上首次出現一個不認輸的總統川普，為了保住白宮寶座，川普的佈局從國際舞台到美國國內政壇始終沒有停止過，隨著最終官方宣讀美國第46任總統是誰的日子逼近，川普已經發出戰鬥檄文，在推特上呼籲支持者前往華盛頓特區參加「停止竊選」（Stop the Steal）集會，這場對川普主義支持者下達的動員令，已經被社群媒體封鎖，主流媒體也不見有人報導，但是根據介文汲表示，從其他小報消息得知，這場動員令的聲勢正在快速醞釀中。川普除了在美國境內動作頻頻外，對於國際事務也沒放下他的影響力，為了讓拜登一上任就卡關，川普設下重重障礙就是想讓拜登啞巴吃黃蓮。

印度總理莫迪則是鴨子划水，趁著美國國內大事小事不斷之際，悄悄在印太地區為自己的勢力佈局，為了從中國大陸的手中搶走「世界工廠」的頭銜，莫迪近來可以說是費盡心思，不只忙抗中、卡中，近日更傳出印度可能出售布拉莫斯超音速巡弋飛彈給越南的新聞。

根據吳子嘉的觀察，莫迪這個舉動除了有借越南牽制中國大陸的考量外，更有瓦解中俄勢力的謀略在其中，因為布拉莫斯超音速巡弋飛彈是由印度跟俄羅斯共同開發的一款飛彈，這款布拉莫斯飛彈可攜帶300公斤的常規或核子彈頭，飛行速度達2.8馬赫，或音速的3倍，意味著布拉莫斯飛彈無法被中國現有任何飛彈防禦系統攔截，而這款飛彈的精準度可對中國航空母艦在內的大多數海上目標產生致命威脅，消息一出引起中國大陸官方抗議。

儘管目前這款飛彈印度還未交付給越南，可是資深外交官介文汲從以往的經驗判斷，莫迪其實心繫的還是印度國內的經濟，但是因為印度國內雜音太多，莫迪要推動的又是巨大的改革，所以為了讓改革順利，莫迪對外必須樹敵以增加自己的聲望，並達到壓制政敵的目的，從現階段的成效來看，莫迪這招還是挺有用的。

▲▼龍婆2021預言:一條龍將控制人類。（圖／慧眼看天下）

龍婆:一條龍將控制人類 這條龍暗指中國大陸!?
根據保加利亞過世已經24年的盲眼預言家龍婆生前遺留下的預言，2021會有「一條龍將控制人類」，多方猜測這條龍指的就是中國大陸，如果預言家靠的是靈視力，那麼評論家靠的則是對局勢的分析。依據吳子嘉跟介文汲的觀察與分析，兩位都不約而同認為2021對中國大陸來說是非常精彩的一年。

吳子嘉表示新冠病毒打亂了世界所有的佈局，原來看似對中國大陸不利的病毒，在中國大陸以有效率的極權處理方式下，讓疫情得到嚴密的控制，相較其他國家鬆散的態度，中國大陸之所以很快的調整步伐，站穩腳步，無疑是一次政府決斷力跟控制力的展現，而這次全世界受病毒的影響，也讓中國大陸提前五年擠身進入世界第一大經濟體，未來中國大陸在世界的地位真的是不容小覷。介文汲也提出他的看法，從這次歐盟跟中國達成歷史性投資協定的這件事來看，2021中國大陸絕對是世界經濟的火車頭，至於美國是否還能保有世界上「執牛耳」的地位？以現階段美國國內的政經局勢來看，至少兩年的時間，美國在世界上的聲音應該是會小很多的。

▼完整節目內容，將會於01月02日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。慧眼看天下第129集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

疫苗商機三兆元市場卡位戰動起來 倫敦"變種病毒"引爆末日恐慌 超市肉品.衛生紙貨架搶購一空!

《熱門影音推薦》

太委屈 網路霸主川普也吃鱉?! 敗選是因為踩到"隱形紅線"?! 美授權輝瑞注"強心針" 陸推"疫苗外交"扭轉形象 境內卻傳再封城?!

歷史經驗! 美股大選過後總是漲? 投資人"錢"進股海絕佳時機?! 路透提醒"貨幣戰爭"恐來臨? 國際金融學者宋鴻兵教你如何洞察先機

川普好威! 送拜登就職大禮 親證實:再戰2024! 美國媒體真黑!? CNN總裁錄音曝光 下達指示川普有病:不要正常化他的言行!

★Today is my day★
Apple
Spotify
SoundOn
KKBOX
Google

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

ET快訊
台灣輸出「復陽」首例！案552核酸弱陽性　羅一鈞：Ct值介於
看完五月天演唱會「發燒39度」！　粉絲害怕急求救：要打192
元旦最慘一撞畫面曝！「1500萬法拉利」撞歡樂送　車倒薯條掉
快訊／國三379K連環撞！5車中寮隧道撞一團　釀7傷「回堵1
國內近期有英國旅遊史有124人！　已採111人「檢驗結果曝光
蕭敬騰跨年台上失足摔原因曝光　事後最掛心一件事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球「2019vs.2020」跨年對比景象曝光！　知名地標人潮全淨空

日本擬與「變種病毒社區感染」國家　暫停商務往來

新冠病毒完勝！美64歲死囚「打18劑毒針」仍生還　最後卻染疫亡

慧眼看天下／大國實力因新冠洗牌 2021誰笑傲江湖？

全球最美臉孔！19歲以色列「空軍女兵」打敗蓋兒加朵　粉絲近100萬

她翻亡父筆記惹哭百萬網友！「生日快樂...我們不能再見了吧？」

LIVE／紐約時報廣場「水晶球降落」！寧靜迎接2021　線上直播跨年

川普再擋移民！簽證限令延至3月底　拜登上任仍有效

防疫升級…歐洲跨年如死城！僅剩警察寒冬巡邏　街頭超冷清

川普跨年狂讚「經濟疫苗大成功」再轟中國病毒　拜登1分鐘片賀新年

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

張惠妹台東開唱：歡迎光臨我的烏托邦！　《古調》開場...飆唱《當我開始偷偷地想你》

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

黃明志《漂向北方》feat.Gail　短裙辣妹現身陪唱「台北觀光主題曲」

邊撸邊唱歌！觸發貓咪隱藏技能　仰頭完美和音「喵～嗚」笑翻眾人

小貓打針「奶音哭叫＋癟嘴泛淚」牠無辜萌樣萌暈網：好想抱緊緊

全球「2019vs.2020」跨年對比景象曝光！　知名地標人潮全淨空

日本擬與「變種病毒社區感染」國家　暫停商務往來

新冠病毒完勝！美64歲死囚「打18劑毒針」仍生還　最後卻染疫亡

慧眼看天下／大國實力因新冠洗牌 2021誰笑傲江湖？

全球最美臉孔！19歲以色列「空軍女兵」打敗蓋兒加朵　粉絲近100萬

她翻亡父筆記惹哭百萬網友！「生日快樂...我們不能再見了吧？」

LIVE／紐約時報廣場「水晶球降落」！寧靜迎接2021　線上直播跨年

川普再擋移民！簽證限令延至3月底　拜登上任仍有效

防疫升級…歐洲跨年如死城！僅剩警察寒冬巡邏　街頭超冷清

川普跨年狂讚「經濟疫苗大成功」再轟中國病毒　拜登1分鐘片賀新年

帶2孩「現場看101煙火」被拒！老公狂生悶氣　她傻眼：小的才滿周歲

全球「2019vs.2020」跨年對比景象曝光！　知名地標人潮全淨空

台灣輸出「復陽」首例！案552核酸弱陽性　羅一鈞：Ct值介於37~40

玻璃小屋＋浪漫池畔！南投超夯網美咖啡廳　落羽松排排站好給你拍

王大仁反擊了！「被控性騷擾」首次回應：毫無根據的虛假指控

指揮中心撂話「天網很夠力」！不只靠手機訊號「我們有辦法找到你」

味全龍睽違22年重回一軍比賽　314首戰統一獅

20歲男騎士元旦命喪中橫公路！逆撞休旅「機車全爛」　家屬崩潰

發票中獎PO網分享喜悅竟遭冒領　北區國稅局：移送檢調

蔡英文謙卑要國人體諒萊豬　游盈隆：矛盾的兩手策略

「D到H奶」陸妹來台賣淫 　見警急穿衣：我找網友

國際熱門新聞

他對比台日餐廳防疫隔板美感　反被酸：難怪拚命爆

加護病房起火　7新冠患者活活燒死

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

LIVE／紐約時報廣場跨年　水晶球降落

WHO證實：新冠病毒有4種變異

女兒好心幫剪髮　意外害死爸媽

首爾看守所囚犯寫紙條求救

譚德塞新年致辭　各國網友狠酸

全球第一高！杜拜哈里發塔跨年煙火超壯觀

請「808天病假」遭解雇！法官判他訴勝

聖誕老人「帶疫造訪」養老院！1個月內慘釀26死

全球最美臉孔！19歲女兵粉絲百萬　

英跨年日前「單日近6萬例」創新高！法首現變種病毒

爆乳妹墊臀「矽膠流湯」　腫成象腿！狂被轉診

更多熱門

相關新聞

外交部舊金山、印尼駐處各1職員確診

外交部舊金山、印尼駐處各1職員確診

國際新冠肺炎疫情嚴峻，我國駐印尼代表處及駐舊金山辦事處2020年12月31日各有一名職員確診，駐處啟動防疫程序，不僅全面消毒辦公室，也已要求確診人員與同辦公室同仁進行14天自主健康管理。

30自主管理者外出跨年　指揮中心說明

30自主管理者外出跨年　指揮中心說明

陸出現首例變異病毒！女學生半月前返上海

陸出現首例變異病毒！女學生半月前返上海

美移民與工作簽證限令延至3月底

美移民與工作簽證限令延至3月底

歐洲跨年如死城　僅剩警察巡邏

歐洲跨年如死城　僅剩警察巡邏

關鍵字：

新冠肺炎變種病毒習近平川普印度莫迪普丁龍婆預言一條龍歐盟

讀者迴響

熱門新聞

快訊／五月天開唱「警方突帶離歌迷」！　相信音樂認：疑似自主健康管理者

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

快訊／D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　7萬人心疼打氣

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

快訊／玄彬認愛孫藝真！

天菜前男友突現身婚禮！23歲新娘崩潰「當場哭暈」

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

邵雨薇躺吳慷仁懷：Love You　認愛後首PO閃照

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

蕭敬騰跨年往後摔「背著地握麥克風唱完」：讓大家擔心了

胡瓜大喊：後面的朋友！鏡頭一轉網笑瘋

準備追雪！又濕又凍強烈冷氣團下周到　最低溫時間出爐

更多

最夯影音

更多
Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！
勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面