慧眼看天下／大國實力因新冠洗牌 2021誰笑傲江湖？

新聞節目中心／綜合報導

2020全世界因為新冠病毒不得不停擺一年，即使「封城」變成一種日常，即使「鎖國」變成一張護身符，宇宙也沒有因為這場世紀災難而多給人類一年時間，日子依然挺進翻篇進入2021，世界是否已經要準備否極泰來？還是前方的黑暗仍然看不見盡頭？《慧眼看天下》第129集，就邀請到資深外交官介文汲以及美麗島電子報董事長吳子嘉，與主持人黃寶慧一起回顧2020，展望2021，帶觀眾朋友一起看看你錯失了哪個世界角落的訊息。

印度動作不斷 川普拉引爆線 2021有開戰可能嗎?

美國史上首次出現一個不認輸的總統川普，為了保住白宮寶座，川普的佈局從國際舞台到美國國內政壇始終沒有停止過，隨著最終官方宣讀美國第46任總統是誰的日子逼近，川普已經發出戰鬥檄文，在推特上呼籲支持者前往華盛頓特區參加「停止竊選」（Stop the Steal）集會，這場對川普主義支持者下達的動員令，已經被社群媒體封鎖，主流媒體也不見有人報導，但是根據介文汲表示，從其他小報消息得知，這場動員令的聲勢正在快速醞釀中。川普除了在美國境內動作頻頻外，對於國際事務也沒放下他的影響力，為了讓拜登一上任就卡關，川普設下重重障礙就是想讓拜登啞巴吃黃蓮。

印度總理莫迪則是鴨子划水，趁著美國國內大事小事不斷之際，悄悄在印太地區為自己的勢力佈局，為了從中國大陸的手中搶走「世界工廠」的頭銜，莫迪近來可以說是費盡心思，不只忙抗中、卡中，近日更傳出印度可能出售布拉莫斯超音速巡弋飛彈給越南的新聞。

根據吳子嘉的觀察，莫迪這個舉動除了有借越南牽制中國大陸的考量外，更有瓦解中俄勢力的謀略在其中，因為布拉莫斯超音速巡弋飛彈是由印度跟俄羅斯共同開發的一款飛彈，這款布拉莫斯飛彈可攜帶300公斤的常規或核子彈頭，飛行速度達2.8馬赫，或音速的3倍，意味著布拉莫斯飛彈無法被中國現有任何飛彈防禦系統攔截，而這款飛彈的精準度可對中國航空母艦在內的大多數海上目標產生致命威脅，消息一出引起中國大陸官方抗議。

儘管目前這款飛彈印度還未交付給越南，可是資深外交官介文汲從以往的經驗判斷，莫迪其實心繫的還是印度國內的經濟，但是因為印度國內雜音太多，莫迪要推動的又是巨大的改革，所以為了讓改革順利，莫迪對外必須樹敵以增加自己的聲望，並達到壓制政敵的目的，從現階段的成效來看，莫迪這招還是挺有用的。

龍婆:一條龍將控制人類 這條龍暗指中國大陸!?

根據保加利亞過世已經24年的盲眼預言家龍婆生前遺留下的預言，2021會有「一條龍將控制人類」，多方猜測這條龍指的就是中國大陸，如果預言家靠的是靈視力，那麼評論家靠的則是對局勢的分析。依據吳子嘉跟介文汲的觀察與分析，兩位都不約而同認為2021對中國大陸來說是非常精彩的一年。

吳子嘉表示新冠病毒打亂了世界所有的佈局，原來看似對中國大陸不利的病毒，在中國大陸以有效率的極權處理方式下，讓疫情得到嚴密的控制，相較其他國家鬆散的態度，中國大陸之所以很快的調整步伐，站穩腳步，無疑是一次政府決斷力跟控制力的展現，而這次全世界受病毒的影響，也讓中國大陸提前五年擠身進入世界第一大經濟體，未來中國大陸在世界的地位真的是不容小覷。介文汲也提出他的看法，從這次歐盟跟中國達成歷史性投資協定的這件事來看，2021中國大陸絕對是世界經濟的火車頭，至於美國是否還能保有世界上「執牛耳」的地位？以現階段美國國內的政經局勢來看，至少兩年的時間，美國在世界上的聲音應該是會小很多的。

▼完整節目內容，將會於01月02日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。

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