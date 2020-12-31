快訊／倒數1小時！北市跨年晚間11點「管制區內僅1.6萬人」

▲台北2020跨年夜。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

相較於其他將跨年晚會改為線上直播的縣市，台北市31日跨年晚會仍照常舉辦，管制區限制4萬人，根據觀傳局最新資料顯示，截至晚間11點，管制區內入場人數僅1萬6500人。

根據台北市政府規劃，仍然維持3個管制點、24個出入口，下午2點淨空管制區，3點開放入場，民眾需完成四個步驟才能進場，包括消毒、戴口罩及量體溫（熱感應儀）、實聯制。

▲北市跨年夜，北捷市府站晚間10點53分人潮。（圖／記者陳家祥攝）

依照台北市政府資訊統計，下午3時開放管制區民眾入場，下午3點10分現場民眾約500人，到了下午4點約1200人，下午5點1800人，晚間7點4400人，晚間9點8900人。

而最新資料顯示，截至晚上11點，管制區內入場人數約為1萬6500人，加上市府外圍、信義商圈等待煙火及觀賞晚會節目民眾預估共約2萬5000人。

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