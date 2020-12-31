7成民眾接種疫苗即達「群體免疫」　佛奇盼明年初秋生活恢復正常

▲佛奇認為，如果美國70%以上的人口都接種了疫苗的話，那人們的生活就能在明年初秋恢復正常。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）30日在接受加州州長紐森（Gavin Newsom）採訪時呼籲人們要盡快接種疫苗，好讓美國可以盡快達成「群體免疫」的目標。他也表示，如果美國能在2021年大規模地為人們接種疫苗，那民眾就有機會在明年初秋恢復正常生活。

據CNN報導，福奇表示，儘管新冠疫苗的推出比預期來得慢上許多，但如果美國的疫苗生產速度能夠在2021年提高，那民眾就有可能在4月份開始，大規模地接種疫苗。

福奇補充，「4月份是我所說的『開放季節』，也就是說，任何想接種疫苗的人在4月份都可以接種疫苗；如果我們能在4月到7月期間，為民眾大規模地接種疫苗，那我們就有可能會逐漸地向群體免疫靠攏。如果約莫70%至85%的人口都接種了疫苗的話，那我們就有可能實現群體免疫，而生活也會在明年初秋恢復正常。」

►提振全美信心！ 美國「防疫隊長」佛奇接種疫苗

►英「變種病毒研究」曝光！傳播速度更快 一般人染疫機率大增

►加州缺人手！疫情飆高醫護少 政府擬求助台灣「要人」補空缺

聽Podcast掌握美選及國際局勢