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拜登新內閣面臨參議院「中國考題」　聽證會變「誓師大會」

▲▼拜登政府對中國的立場將會是接下來面對國會的「必考題」。（圖／路透）

▲拜登政府對中國的立場將會是接下來面對國會的「必考題」。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國參議院即將舉行聽證會，以確認接下來的拜登內閣提名人選，包括國務卿布林肯（Antony Blinken）、內政部長哈蘭（Deb Haaland）等人，考量到美中關係日益緊張，預計將準備「中國考題」給這些即將上任的官員，測試他們未來對中國的立場，將聽證會營造為對抗中共的誓師大會。

根據政治評論網站Politico文章指出，參議院中包含許多共和黨「反中大將」，例如魯比奧（Marco Antonio Rubio），準備拋出不少中國方面的深論題。

魯比奧曾諷刺美國現在就是個「衰落卻又禮貌的世界看守者」，嘲笑拜登過去對中國態度軟弱，「中共對美國構成國家安全的威脅，影響我們經濟、政府的各個方面，因此美國每一位官員都應該發揮作用。」

然而拜登一方也確實有備而來，國務卿布林肯過去是歐巴馬在亞洲事務方面的專家。過渡小組的一名成員明確表示，拜登對這樣的問題毫不驚訝，「我們早就準備好了。」

▲▼布林肯已被拜登提名為新任國務卿。（圖／達志影像／美聯社）

▲布林肯已被拜登提名為新任國務卿。（圖／達志影像／美聯社）

此外，關於孔子學院存在於美國教育的議題，也被預測將會是參議院熱門詢問的主題。川普的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾將孔子學院定調為諜報組織，要求要在年底前全數關閉。

共和黨參議院助理表示，「無論哪位參議員被提名到哪一個部門工作，都應該要有一個共識，要對中共構成的威脅有所了解。」

被提名為國務卿的布林肯至今仍不斷強調，要更好地與盟友進行協調，以對抗來自中國的壓力。但有國會議員擔心，這樣模糊的答案可能無法通過「考試」。

他表示，「如果答案是『與盟國合作』，那又會有『如何解決盟國擔憂』的問題隨之而來，我們還必須找到一種方法，讓中共的野心與全球舞台『脫軌』。」

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