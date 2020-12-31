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爆乳妹砸錢墊臀「矽膠流湯」腫成象腿！　竟狂被轉診…沒人敢動刀

▲▼巴西31歲跨性別女子因為臀部矽膠滲漏，導致雙腳面臨截肢的風險。（圖／翻攝自Facebook／Luara Butiellys）

▲巴西31歲跨性別女子因為臀部矽膠滲漏，導致雙腳面臨截肢的風險。（圖／翻攝自Facebook／Luara Butiellys）

記者張寧倢／編譯

一名31歲巴西女子10年前做了豐臀手術，卻注射了工業用矽膠。幾個月前，矽膠竟然開始向下滲漏到足部，導致她的雙腳腫脹。過去的2個月內，疼痛突然加劇，目前須使用嗎啡來止痛，卻找不到固定的醫院與醫師為她治療，不斷地被轉診。有醫生告訴這名女子，如果再不動手術，腳部就會壞死，屆時只能截肢。

根據《太陽報》報導，來自巴西的柯艾荷（Luara Butiellys Nunes Coelho）是一名跨性別女性，10年前做了豐臀手術，無良醫院卻使用工業矽膠，大約在幾個月前，雙腳開始腫脹，在接受核磁共振掃描後才發現，原來是臀部矽膠逐漸滲漏到體內其他部位。

▲▼巴西31歲跨性別女子因為臀部矽膠滲漏，導致雙腳面臨截肢的風險。（圖／翻攝自Facebook／Luara Butiellys）

▲柯艾荷不斷遭到轉診，卻沒有一位醫師能為她做手術。（圖／翻攝自Facebook／Luara Butiellys）

報導指出，柯艾荷表示，2個月前突然疼痛加劇，就診之後卻不斷被轉診，導致過去30天內的大部份時間都在不同的醫療單位住院，只好在巴西公衛體系間迫切尋求幫助，「他們不停地把我從送到其他醫療中心，卻沒有做任何事，這讓人難過，而且很痛，我正在服用嗎啡來止痛。」

一位急診醫師在看過狀況後向她表示，如果不動手術摘除矽膠，就會持續感染、惡化，屆時雙腳可能會壞死，而不得不進行截肢。柯艾荷告訴當地媒體，矽膠除了在雙腳形成腫塊，還可能到達身體其他部位，身為變性人已經遭受太多偏見，公衛部門需要更同理、友善，「我還想繼續工作，也需要工作，我不能失去我的雙腳。」

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