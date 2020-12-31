旅外國人取消停復保、海外所得納健保　衛福部提下會期修法

▲健保署長李伯璋。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

旅外國人除籍退保後加保引發爭議，陳時中今（31）日公佈110年健保費率調漲至5.17%，明、後年安全準備金分別剩下1.42個月與0.64個月，雖然未達法定1個月安全準備金標準，但陳時中表示，會朝減少浪費、抑制資源不當耗用、檢討旅外國人權利義務等配套研議，「至少2年不調漲」。

陳時中11月在立法院表示，覺得處理旅外國人用健保爭議的時間也到了，會研議修法。健保署長李伯璋也點出規劃大方向，未來擬針對出國2年以上除籍退保者，要求補足出國期間保費才能納保，但最多追繳以5年為限，也就是旅外20年國人，只要補足5年保費，無須等待6個月，就能馬上使用健保。

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李伯璋今日在臨時記者會後受訪時表示，108年短期停復保人數為9萬1066人，繳納保費4.48億元，醫療支出4.17億元；107年除籍退保人數為1萬4259人，繳納保費1.08億元，使用1.19億元，但礙於國人觀感問題，未來會朝取消停復保與試算海外所得兩方向研議，不過後者計算方式困難，除非旅外僑民都有共識才會推行。如果要取消停復保，未來收入級距可能會納入第六類計算。

衛福部社保司司長商東福表示，健保是社會保險，具強制義務關係，有國籍戶籍的民眾都會被納入，應該做整體考量。最初推出停復保制度，是因國人在外求學需求，就整體面向討論，未來會持續溝通，爭取共識。

陳時中也表示，旅外國人問題非常複雜，但健保署量能付費，但已承諾會討論，就會去執行，牽扯到修法的，會在下個立法院會期提出討論，無需修法的項目，也會盡快展開社會對話，取得相關共識。