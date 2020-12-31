法國動員10萬警力守宵禁　嚴防跨年夜「火燒車」傳統

▲法國警方要在跨年夜執行嚴格宵禁政策，嚴防民眾狂歡出門外。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

法國已累計新冠肺炎確診逾260萬人，死亡人數超過64,000人。警方將在跨年夜特別動員10萬警察與憲兵，嚴格實施宵禁，防止民眾除夕夜打破規矩，另外也有安全因素考量，法國每年除夕夜都會有成千上百輛汽車遭惡意放火，去年就有1457輛受害。

根據《BBC》報導，內政部長達曼寧（Gérald Darmanin）下令，自宵禁開始時間20:00起，一半的地鐵將會停止營運，且考慮在全國範圍內再增加停開路線。

達曼寧表示，增加警力也有安全上的考量，巡邏單位將進行「適當身分檢查」，檢查是否攜帶危險物品或工具，也鼓勵商店停滯販售易燃液體。

▲法國羅浮宮前舉辦知名DJ大衛庫塔（David Guetta）的慈善演唱會「團結在家」，為疫情募款，現場有大型燈光秀。（圖／路透）



法國自2005年巴黎發生暴動以來，莫名興起在跨年夜這天「燒汽車」的傳統，特別在郊區成為年度盛事，在2018年有1290輛汽車受害，而2019又多了167輛。

此外，鄰國英國遭遇新冠疫情爆發以來最大危機，加強傳染力的變種病毒迅速在南部擴散。首相強生（Boris Johnson）30日宣布，將會有多達2000萬人要「最嚴格限制」。

德國也正處於封鎖狀態，預計要持續到1月10日。政府嚴令販售煙花爆竹，對公眾場合聚集人數提出限制。德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）表示，希望今年在人們記憶中會是「最安靜的除夕夜」。